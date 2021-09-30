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1835 к.с. і 1,8 секунди до "сотні": Китай хоче вразити світ електричним гіперкаром Othello

Новость на русском →
Четвер 30 вересня 2021 15:05
1835 к.с. і 1,8 секунди до "сотні": Китай хоче вразити світ електричним гіперкаром Othello Фото: Farnova Othello (farnov.ocoplus.com)
Автор: Константин Широкун

Новий електричний концепт-кар Othello має силову установку із заявленою потужністю в 1835 к.с. Компанія Farnova Automotive, заснована у 2019 році, планує побудувати 200 екземплярів машини.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт компанії Farnova.

Гіперкар Farnova Othello, названий на честь відомого шекспірівського героя, повинен піти у серію наступного року. Заявлена ціна не повинна перевищити 288 000 доларів.

Othello базується на електричному шасі спортивного автомобіля Qiantu K50. Відомий виробник яхт та інших розкішних морських суден, компанія Farnova, інвестувала кошти в Qiantu Motors, не давши їй стати банкрутом

1835 к.с. і 1,8 секунди до &quot;сотні&quot;: Китай хоче вразити світ електричним гіперкаром OthelloOthello оснастили двома електродвигунами, які в сукупності виробляють 1835 К.С. і значні 12000 Нм крутного моменту. Силова установка дозволяє електромобілю розганятися від 0 до 100 км/год за 1,8 секунди. Заявлено, що максимальна швидкість перевищить 400 км/год.

Тягова батарея шведської компанії Northvolt ємністю 75 кВт•год забезпечить запас ходу в 600 км. Маса суперкара становить 1350 кг.

1835 к.с. і 1,8 секунди до &quot;сотні&quot;: Китай хоче вразити світ електричним гіперкаром OthelloПочинаючи з 2022 року, Othello буде вироблятися на новому заводі в Чанде. Крім "Отелло", у Farnova великі плани на автомобільний бізнес. Компанія анонсувала електробус, нібито спроектований неназваним колишнім головним дизайнером Lamborghini, і починаючи з 2023 року має намір запустити широку лінійку машин, в якій будуть присутні електричні кросовери, пікапи та седани.

Нагадаємо Toyota хоче відмовитися від традиційного пластику. Новий матеріал за властивостями та сфері застосування максимально близький до плексигласу.

Також ми писали, що нові Mercedes-Benz потрібно чекати понад рік. Daimler раніше заявляв, що очікує значного зниження продажів бренду Mercedes-Benz в третьому кварталі через брак мікросхем.

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