ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль Townstar

Новость на русском →
Четвер 30 вересня 2021 13:10
Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль Townstar Фото: Nissan Townstar (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Nissan показав свій новий легкий комерційний автомобіль, який отримав назву Townstar. Він замінить компактні фургони NV200 і e-NV200.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Nissan.

Townstar побудований на платформі CMF-C Альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi. Вже в базовій комплектації новинка отримала ряд електронних асистентів. Серед них помічник коригування курсу при бічному вітрі, а також систему інтелектуального екстреного гальмування, яка вміє розпізнавати пішоходів і велосипедистів.

Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль TownstarВаріант з бензиновим двигуном оснащений 1,3-літровим мотором потужністю 130 к.с. і 240 Нм крутного моменту. Електричну версію обладнали електромотором потужністю 122 к.с. електричний фургон отримав запас ходу на одному заряді у 283 км.

Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль TownstarNissan Townstar пропонує до 4,3 кубічних метра вантажного простору. Автомобіль має вантажопідйомність в 800 кг.

Опціонально для машини доступні асистент паркування, адаптивний круїз-контроль, система кругового моніторингу та інше. Бензинова версія Townstar буде оснащена 8-дюймовим сенсорним екраном, а для електромобілів доступний 10-дюймовий екран інфотеймента. Підтримка Android Auto та Apple CarPlay присутня вже "в базі", як і бездротова зарядка для смартфона.

Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль TownstarNissan пропонує гарантію на машину в 5 років, або 160 000 км незалежно від силової установки. На акумулятор Townstar EV надана додаткова восьмирічна гарантія.

Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль TownstarЦіни на новинку стануть відомі ближче до старту продажів, який запланований на весну 2022 року.

Нагадаємо, рамні пікапи і позашляховики Toyota отримають єдину платформу. Створення уніфікованого шасі дозволить також створювати гібридні та електричні модифікації.

Також повідомлялося, що електричні кросовери Audi e-tron відкликають через корозію в гальмах. Відкликна кампанія торкнеться електромобілів, які були випущені з 1 по 8 липня цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору