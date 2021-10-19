Перезавантаження Jeep в Україні: нова модельна лінійка і Grand Cherokee як конкурент Toyota Land Cruiser 300

Наступного року компанію Jeep на українському ринку чекають серйозні зміни. Новим імпортером стає концерн Stellantis.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Stellantis Україна.

Марка Jeep входить до складу концерну Stellantis поряд з брендами групи PSA (Peugeot, Citroen, DS і Opel), але в даний час продажі американських позашляховиків і кросоверів здійснює незалежних імпортер. Все зміниться з 2022 року, коли Jeep увійде до палітри брендів Stellantis Україна.

Модельний ряд в 2022 році буде складатися з чотирьох моделей: кросоверів Renegade і Compass, а також позашляховиків Grand Cherokee і Wrangler.

Найбільш очікуваним автомобілем на українському ринку, на думку представників імпортера, стане новий Jeep Grand Cherokee, представлений кілька тижнів тому. Машина отримає кілька варіантів силових установок, в тому числі плагін-гібридну модифікацію.

В Stellantis Україна впевнені, що новинка складе серйозну конкуренцію Toyota Land Cruiser 300, а по продуктивності та якості оздоблювальних матеріалів зможе дати їй фору. Очевидно, новий Grand Cherokee, коли добереться до України, буде конкурувати з "трехсоткою" й за ціною - час покаже, наскільки виправдане таке позиціонування.

Відзначимо лише, що для Jeep це буде непросте суперництво, оскільки Land Cruiser 300 має на нашому ринку укорінений преміальний статус і не менш стійке коло шанувальників.

Крім серйозно переглянутої модельної лінійки, зміниться і підхід в просуванні американських машин. Так, українське представництво робитиме великий акцент на спільноті шанувальників класичних позашляховиків, а також має намір розширити дилерську мережу. У планах Stellantis Україна до кінця 2022 року мати в арсеналі до десяти дилерських центрів.

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