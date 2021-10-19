Перезагрузка Jeep в Украине: новая модельная линейка и Grand Cherokee как конкурент Toyota Land Cruiser 300

В следующем году компанию Jeep на украинском рынке ждут серьезные перемены. Новым импортером становится концерн Stellantis.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Stellantis Украина.
Марка Jeep входит в состав концерна Stellantis наряду с брендами группы PSA (Peugeot, Citroen, DS и Opel), но в настоящее время продажи американских внедорожников и кроссоверов осуществляет независмый импортер. Все изменится с 2022 года, когда Jeep войдет в палитру брендов Stellantis Украина.
Модельный ряд в 2022 году будет состоять из четырех моделей: кроссоверов Renegade и Compass, а также внедорожников Grand Cherokee и Wrangler.
Самым ожидаемым автомобилем на украинском рынке, по мнению представителей нового импортера, станет новый Jeep Grand Cherokee, представленный несколько недель назад. Машина получит несколько вариантов силовых установок, в том числе плагин-гибридную модификацию.
В Stellantis Украина уверены, что новинка составит серьезную конкуренцию Toyota Land Cruiser 300, а по производительности и качеству отделочных материалов сможет дать ей фору. Очевидно, новый Grand Cherokee, когда доберется до Украины, будет конкурировать с "трехсоткой" и по цене - время покажет, насколько оправдано такое позиционирование.
Отметим лишь, что для Jeep это будет непростое соперничество, поскольку Land Cruiser 300 имеет на нашем рынке укоренившийся премиальный статус и не менее устойчивый круг поклонников.
Кроме серьезно пересмотренной модельной линейки, изменится и подход в продвижении американских машин. Так, украинское представительство будет делать большой акцент на сообществе поклонников классических внедорожников, а также намеревается расширить дилерскую сеть. В планах Stellantis Украина до конца 2022 года иметь в арсенале до десяти дилерских центров.
Также сообщалось, что крупнейший производитель автомобильного пластика требует миллионные компенсации от автопроизводителей. Нехватка микрочипов вынудила их сокращать объем выпуска машин.