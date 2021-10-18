Найбільший виробник автомобільного пластику вимагає мільйонні компенсації від автовиробників

Novares, французький постачальник автозапчастин, вимагає від своїх клієнтів-автовиробників компенсацій у розмірі десятків мільйонів доларів після того, як нестача мікрочіпів змусила їх скорочувати обсяг виробництва машин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Компанія виробляє пластикові деталі, які використовуються в третині всіх транспортних засобів у світі і заявляє, що автомобільні компанії скасовують замовлення на постачання автокомпонентів за день-два до поставок, в результаті чого складські запаси зростають.

"З початку року ми нарахували близько 2 000 раптових зупинок виробництва у клієнтів, з них більше сотні з повідомленням за 48 годин і менше", - повідомив П'єр Буле, генеральний директор Novares, додавши, що компанія не повинна нести відповідальність і платити за проблеми своїх клієнтів.

Автомобільний сектор продовжує боротися з нестачею напівпровідників, і лише деякі з них налаштовані досить оптимістично, щоб сподіватися на вирішення проблеми в найближчі місяці. Дефіцит може коштувати галузі близько 210 мільярдів доларів. Однак Novares визнає, що не всі її клієнти були однаково проблемними.

Нагадаємо, що Toyota відкладає випуск нового Land Cruiser Prado. Випуск новинки відкладений ще на рік – до літа 2024 року.

Також ми повідомляли, що представлений Ford Tourneo Connect нового покоління на базі VW Caddy. Ford Tourneo Connect-це пасажирська версія легких комерційних автомобілів Tourneo.