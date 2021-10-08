Один з найдоступніших в Україні електричних кросоверів серйозно оновився

MG Motors представила оновлений електричний кросовер ZS EV. Машина отримала глуху передню панель, нову інформаційно-розважальну систему і акумуляторну батарею збільшеної ємності.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу MG.
Також заради надбавки в запасі ходу електромобіль отримав більший тяговий акумулятор ємністю 72 кВт•год.
Попередньо появу оновленої "електрички" в Україні варто чекати в першій половині наступного року.
Раніше ми писали, що в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Криза призвела до зниження випуску машин і затримок поставок в автосалони.
Також ми повідомляли, що у Каліфорнії знайшли поле з кинутими спорткарами Porsche. Машини стоять під відкритим небом, і у них є власник.