Чекати від місяця до півроку: в Україні почався дефіцит нових автомобілів

Глобальний дефіцит напівпровідників, що підкосив світову автомобільну індустрію, призвів до зниження випуску машин і затримок поставок в автосалони. Ситуація торкнулася й українського ринку – зараз склади більшості українських автодилерів спорожніли. Яка поточна ситуація з найпопулярнішими моделями – читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

Ми проаналізували наявність автомобілів в Україні в автосалонах офіційних дилерів. Які машини можна купити прямо зараз, а які потрібно чекати й скільки часу? У нашій добірці – ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів українського ринку за підсумками серпня 2021 року.

Kia Sportage

Kia Sportage в серпні розійшовся тиражем в 593 машини. Кросовер доступний в трьох комплектаціях: Classic, Comfort і Limited Edition. Залежно від виконання, ціни варіюються в діапазоні від 552,3 до 679,5 тисячі грн. Співробітники дилерського центру "Автоцентр на столичному" повідомили, версії з "механікою" - в наявності, а ось автомобілі з автоматичною коробкою передач потрібно чекати близько 30 днів.

Партії, які приїжджають з регулярністю раз на кілька тижнів, на 90% розпродані. Так що потрібно бути готовим до того, що вибір кольорів кузова буде не такий великий, як раніше.

Toyota RAV4

Друге місце з продажу завоювала Toyota RAV4: 433 машини засерпень. Передзамовлення "Тойот" доступне тільки з жовтня і попередньо замовлені автомобілі з'являться в українських дилерів не раніше квітня 2022 року.

Особливо гостро стоїть питання дефіциту топових бензинових версій і гібридних модифікацій. Як зазначають, в "Toyota Центр Київ ВіДі Автострада", машини у базових комплектаціях можуть з'явитися в салонах орієнтовно в січні 2022-го. Тобто залишається тільки сподіватися, що хтось із раніше замовили собі машину, від неї відмовиться. Toyota RAV4 на українському ринку представлена в чотирьох виконаннях за ціною від 692 180 грн.

Renault Sandero

Renault Sandero на нашому ринку представлений в єдиній комплектації. Залежно від двигуна, ціна на бюджетний хетчбек варіюється в діапазоні від 306 300 до 366 900 грн. Фахівці автосалону "Renault Кий Авто" повідомили, що в Києві в наявності єдина машина з»роботом". Найближчі поставки машин з "механікою" очікуються в середині листопада, версії з АКП будуть ще пізніше. Нагадаємо, що за підсумками серпня, українці придбали 384 Sandero.

Renault Duster

Кросовери Renault Duster розлітаються, як гарячі пиріжки. За минулий місяць був проданий 381 автомобіль. У "Renault Віннер Оболонь" впевнені, що раніше другої половини листопада чекати поставок нових партій кросовера не варто. Про високий попит на Renault свідчать цифри: з 40 машин, які приїдуть в листопаді, 25 на сьогодні вже продані. Ціни на базову версію Renault Duster стартують з позначки в 395 900 грн, за топове виконання Zen просять від 467 300 грн.

Mitsubishi Outlander

Продажі Mitsubishi Outlander в серпні склали 239 примірників. За інформацією менеджерів дилерського центру "Mitsubishi Арма Моторс", "Аутлендери" з 2,4-літровим мотором в декількох комплектаціях є на складі в наявності. А ось машини з базовим двигуном об'ємом 2,0 літра потрібно чекати до двох місяців.

Ціни на машини з меншим мотором стартують з позначки в 625 000 грн, авто з 2,4-літровим силовим агрегатом оцінений в 825 000 грн.

Renault Logan

Renault Logan - найбільш популярний в Україні седан за підсумками минулого місяця с результатом 236 автомобіля. Ціни на базове виконання Life + - від 318 400 грн. За 382 700 грн можна придбати автомобіль з найпродуктивнішим двигуном – турбодизелем на 90 к.с.

Станом на кінець вересня, в автосалоні "Renault Кий Авто" відсутні вільні машини для покупки. У інших дилерів схожа ситуація, вільні машині з'являться не раніше середини листопада.

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado на українському ринку представлений в чотирьох версіях: Comfort, Elegance, Prestige і Premium в діапазоні цін від 1 276 230 до 1 853 930 грн.

У дилерських центрах компанії, в "Тoyota Автосаміт на Столичному" зокрема, доступні для придбання машини відсутні зовсім. Якщо замовити автомобілі протягом вересня-жовтня, то у виробництво позашляховики відправляться з січня по березень наступного року. Відповідно, чекати їх прибуття до українських дилерів варто не раніше квітня-травня 2022 року.

Nissan Qashqai

На українських дорогах минулого місяця з'явилося 222 нових Nissan Qashqai. В наявності на складах дилерів машини з МКП і слабкими 1,2-літровими моторами. Чекати на більш потужні модифікації з "автоматом" не варто – кросовер нинішнього покоління вже знятий з виробництва.

Менеджери дилерського центру" ВіДі-Санрайз" очікують Qashqai нового покоління не раніше грудня. Але терміни появи новинки в Україні переносяться вже втретє, так що і ці часові рамки під питаннямі.

Toyota Camry

Ціни на Toyota Camry в Україні починаються від 782 810 грн. В автосалоні "Тoyota Автосаміт на Столичному" журналісту РБК-Україна повідомили, що відносно скоро, через місяць, в Україну прийде невелика партія машин в максимальних виконаннях Prestige і Premium за ціною 909 215 і 1 044 100 грн відповідно.

Якщо ж покупець вибере більш скромну версію, то чекати її доведеться більше півроку, як і з Pradо. У виробництво замовлений седан відправиться тільки в січні-березні, а в Україну приїде не раніше квітня наступного року.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, що замикає десятку найбільш продаваних машин в Україні за підсумками серпня з результатом в 171 машину, можна придбати більш-менш вільно.

За інформацією співробітників "Hyundai Богдан-Авто", топові виконання потрібно чекати близько двох-трьох тижнів. При замовленні більш скромних виконань поставка затягнеться на 2-3 місяці.

У партіях, які в даний момент направляються в Україну, знаходяться різні машини, і більшість з них продані. Так що з вибором кольорів і варіантів обробки салону будуть проблеми.