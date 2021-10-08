Один из самых доступных в Украине электрических кроссоверов серьезно обновился

MG Motors представила обновленный электрический кроссовер ZS EV. Машина получила глухую переднюю панель, новую информационно-развлекательную систему и аккумуляторную батарею увеличенной емкости.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу MG.
Также для прибавки в запасе хода электромобиль получил больший тяговый аккумулятор емкостью 72 кВт•ч.
Предварительно появление обновленной "электрички" в Украине стоит ждать в первой половине следующего года.
Ранее мы писали, что в Украине начался дефицит новых автомобилей. Кризис привел к снижению выпуска машин и задержкам поставок в автосалоны.
Также мы сообщали, что в Калифорнии нашли поле с брошенными спорткарами Porsche. Машины стоят под открытым небом, и у них есть владелец.