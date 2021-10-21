Новий Range Rover: дизайн і характеристики розсекречені до прем'єри

Офіційна премтера флагманського Range Rover нового покоління відбудеться 26 жовтня. Компанія показала кілька тізерів, проте в мережу вже просочилися не тільки фотографії, повністю демонструють дизайн новинки, а й технічні характеристики.

Land Rover анонсував онлайн-дебют флагмана Range Rover нового покоління, який запланований на вівторок, 26 жовтня. Разом з анонсом британська компанія опублікувала два зображення розкішного позашляховика.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Range Rover та Cochespias.

Компанія опублікувала лише дві тизерні фотографії, які не дають уявлення про дизайн нового Range Rover. На першому фото зображена частина капота з назвою моделі, на другому, штучно розмитому - вид у профіль.

Джеррі Макговерн, комерційний директор Jaguar Land Rover, описує нове покоління як найбажаніший Range Rover з коли-небудь створених, що поєднує в собі стриманий екстер'єр і затишну кабіну.

Однак уже зараз в розпорядженні іспанського журналу "4х4 Magazine" виявилися фотографії без ретуші, що показують новий Range Rover у всій красі. Спереду позашляховик нового покоління можна відрізнити по прямокутному воздухозаборнику у всю ширину бампера, а при погляді в профіль кидається в очі панорамне скління.

Профіль нового Range Rover, як і очікувалося, істотно не змінився. Загальний силует і пропорції виглядають миттєво впізнаваними.

Також новинка отримала повністю нове оформлення задньої частини кузова, але зберегла одну з головних особливостей машини попереднього покоління - роздільну двері багажника.

Новинка побудована на платформі MLA і ймовірно отримає кілька гібридних модифікацій. Прийом замовлень на Range Rover почнеться в день його дебюту, 26 жовтня. Модель буде конкурувати в сегменті великих розкішних позашляховиків з BMW X7 і Mercedes-Benz GLS.

Іспанські журналісти також розсекретили дані про версії нового Range Rover. Так, базовий позашляховик отримає позначення D250 і буде оснащуватися дизельною "шісткою" Ingenium на 250 к.с. Також в гаммі будуть дизельні версії D300 і D350 з більш потужними моторами, а крім того - плагін-гібриди P400e і P500e з підзарядкою від мережі. Топ-версія отримає позначення P530: у неї буде двигун V8.

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