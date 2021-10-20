Електромобіль Volkswagen ID.4 подолав 56 тисяч км і потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Електромобіль Volkswagen ID.4 потрапив до Книгу рекордів Гіннеса. Його досягнення - найдовша подорож в електромобілі в окремо взятій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт VWID4-USAtour.

Американцы Райнер Зітлоу і Дерек Коллінз провели 100 днів за кермом електричного Volkswagen ID.4, відвідавши понад 600 дилерських центрів Volkswagen в США. За свої зусилля вони були включені в Книгу рекордів Гіннеса.

Приз був вручений їм після повернення в штаб-квартиру Volkswagen в США в Херндоні, штат Вірджинія, де вони завершили свою подорож, яка тепер офіційно є найдовшою безперервною подорожжю на електромобілі в окремо взятій країні.

"Було здорово поділитися своїм досвідом управління та експлуатації ID.4 з великою кількістю людей, у тому числі з співробітниками дилерських центрів", - сказав Зітлоу. "Встановлення рекорду-це не тільки свідчення надійності ID.4, але й фактична готовність національної інфраструктури зарядки до далеких подорожей".

За 100 днів команда подолала понад 56 327 км і відвідала 628 дилерських центрів Volkswagen в 48 штатах. Райнер Зітлоу не новачок у рекордних заїздах. Раніше він проїжджав на автомобілі від Аляски до Аргентини всього за 12 днів, а також перетинав всю Африку і Європу від найпівденнішої точки Африки до найпівнічнішої точки Європи всього за дев'ять днів на Volkswagen Touareg.

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