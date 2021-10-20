ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Електромобіль Volkswagen ID.4 подолав 56 тисяч км і потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Новость на русском →
Середа 20 жовтня 2021 16:24
Електромобіль Volkswagen ID.4 подолав 56 тисяч км і потрапив до Книги рекордів Гіннеса Фото: Volkswagen ID.4 (vwid4-usatour.com)
Автор: Константин Широкун

Електромобіль Volkswagen ID.4 потрапив до Книгу рекордів Гіннеса. Його досягнення - найдовша подорож в електромобілі в окремо взятій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт VWID4-USAtour.

Американцы Райнер Зітлоу і Дерек Коллінз провели 100 днів за кермом електричного Volkswagen ID.4, відвідавши понад 600 дилерських центрів Volkswagen в США. За свої зусилля вони були включені в Книгу рекордів Гіннеса.

Приз був вручений їм після повернення в штаб-квартиру Volkswagen в США в Херндоні, штат Вірджинія, де вони завершили свою подорож, яка тепер офіційно є найдовшою безперервною подорожжю на електромобілі в окремо взятій країні.

Електромобіль Volkswagen ID.4 подолав 56 тисяч км і потрапив до Книги рекордів Гіннеса"Було здорово поділитися своїм досвідом управління та експлуатації ID.4 з великою кількістю людей, у тому числі з співробітниками дилерських центрів", - сказав Зітлоу. "Встановлення рекорду-це не тільки свідчення надійності ID.4, але й фактична готовність національної інфраструктури зарядки до далеких подорожей".

Електромобіль Volkswagen ID.4 подолав 56 тисяч км і потрапив до Книги рекордів ГіннесаЗа 100 днів команда подолала понад 56 327 км і відвідала 628 дилерських центрів Volkswagen в 48 штатах. Райнер Зітлоу не новачок у рекордних заїздах. Раніше він проїжджав на автомобілі від Аляски до Аргентини всього за 12 днів, а також перетинав всю Африку і Європу від найпівденнішої точки Африки до найпівнічнішої точки Європи всього за дев'ять днів на Volkswagen Touareg.

Раніше ми писали, що Запуск Tesla Cybertruck знову відкладається. Цифровий гігант прибрав з сайту інформацію про ціни довгоочікуваного пікапа Tesla Cybertruck.

Нагадаємо, що Skoda зупиняє виробництво в Чехії, на черзі Україна. Якщо компанія не вирішить проблему з дефіцитом напівпровідників в найближчі два-три тижні, то заводи не зможуть запуститися до кінця 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору