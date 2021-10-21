Новый Range Rover: дизайн и характеристики рассекречены до премьеры

Официальная премтера флагманского Range Rover нового поколения состоится 26 октября. Компания показала несколько тизеров, однако в сеть уже просочились не только фотографии, полностью демонстрирующие дизайн новинки, а и технические характеристики.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Range Rover и Cochespias.

Компания опубликовала лишь две тизерные фотографии, которые не дают представления о дизайне нового Range Rover. На первом фото изображена часть капота с названием модели, на втором, искуственно размытом - вид в профиль.

Джерри Макговерн, коммерческий директор Jaguar Land Rover, описывает новое поколение как самый желанный Range Rover из когда-либо созданных, сочетающий в себе сдержанный экстерьер и уютную кабину.

Однако уже сейчас в распоряжении испанского журнала "4х4 Magazine" оказались фотографии без ретуши, показывающие новый Range Rover во всей красе. Спереди внедорожник нового поколения можно отличить по прямоугольному воздухозаборнику во всю ширину бампера, а при взгляде в профиль бросается в глаза панорамное остекление.

Профиль нового Range Rover, как и ожидалось, существенно не изменился. Общий силуэт и пропорции выглядят мгновенно узнаваемыми.

Также новинка получила полностью новое оформление задней части кузова, но сохранила одну из главных особенностей машины предыдущего поколения - раздельную дверь багажника.

Новинка построена на платформе MLA и, вероятно, получит несколько гибридных модификаций. Прием заказов на Range Rover начнется в день его дебюта, 26 октября. Модель будет конкурировать в сегменте больших роскошных внедорожников с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Испанские журналисты также рассекретили данные о версиях нового Range Rover. так, базовый внедорожник получит обозначение D250 и будет оснащаться дизельной "шестеркой" Ingenium на 250 л.с. Также в гамме будут дизельные версии D300 и D350 с более мощными моторами, а кроме того - плагин-гибриды P400e и P500e с подзарядкой от сети. Топ-версия получит обозначение P530: у нее будет двигатель V8.

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