З нового року в серію: Китайський седан Weltmeister M7 одним з перших отримав автопілот четвертого рівня

Китайський виробник електромобілів Weltmeister представив свій перший електричний седан M7. Машина отримала три лидара і однією з перших у світі буде оснащуватися автопілотом четвертого рівня автономності.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.co.
Три лідари, встановлені на седані Weltmeister M7 забезпечують горизонтальне охоплення простору в 330 градусів і точно фіксують складні міські дорожні цілі – пішоходів, велосипедистів, домашніх тварин.
Все це багатство сучасних технологій дарує машині автопілот четвертого рівня. Він має на увазі повністю автономне водіння в міських умовах із залученням водія лише у виняткових випадках.
Нагадаємо, що Porsche по потужності наздогнала DeLorean з "Назад в майбутнє". Сумарна потужність європейської та Північноамериканської мереж зарядних станцій Porsche перевищила 1,21 гігават.
Раніше повідомлялося, що новий Range Rover вперше засвітився на відео до прем'єри. Світова прем'єра новинки відбудеться 26 жовтня.