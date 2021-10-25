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З нового року в серію: Китайський седан Weltmeister M7 одним з перших отримав автопілот четвертого рівня

Автор: Константин Широкун

Китайський виробник електромобілів Weltmeister представив свій перший електричний седан M7. Машина отримала три лидара і однією з перших у світі буде оснащуватися автопілотом четвертого рівня автономності.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.co.

Три лідари, встановлені на седані Weltmeister M7 забезпечують горизонтальне охоплення простору в 330 градусів і точно фіксують складні міські дорожні цілі – пішоходів, велосипедистів, домашніх тварин.

Крім лідарів, машина також оснащена п'ятьма радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвуковими радарами, сімома відеокамерами, чотирма камерами кругового огляду і GPS-модулем. Сумарно в електромобілі встановлено більше 30 датчиків. Вони керуються чотирма чіпами NVIDIA DRIV Orin-X з обчислювальною потужністю 254 трильйони операцій в секунду кожен.

Все це багатство сучасних технологій дарує машині автопілот четвертого рівня. Він має на увазі повністю автономне водіння в міських умовах із залученням водія лише у виняткових випадках.

Електромобіль оснащений силовою установкою Living Motion від Weltmeister, яка забезпечує дальність ходу на одному заряді батареї на рівні 700 км. всі технічні подробиці про седан стануть відомі в листопаді на автосалоні в Гуанчжоу.

Новинка надійде в серійне виробництво на початку наступного року. Про ціни і потенційні експортні ринки стане відомо ближче до старту продажів. Weltmeister - це компанія з Шанхаю, яка була заснована в 2015 році колишнім керівником Geely і Volvo.

Нагадаємо, що Porsche по потужності наздогнала DeLorean з "Назад в майбутнє". Сумарна потужність європейської та Північноамериканської мереж зарядних станцій Porsche перевищила 1,21 гігават.

Раніше повідомлялося, що новий Range Rover вперше засвітився на відео до прем'єри. Світова прем'єра новинки відбудеться 26 жовтня.

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Автомобільний ринок