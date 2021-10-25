С нового года в серию: китайский седан Weltmeister M7 одним из первых получил автопилот четвертого уровня

Китайский производитель электромобилей Weltmeister представил свой первый электрический седан M7. Машина получила три лидара и одной из первых в мире будет оснащаться автопилотом четвертого уровня автономности.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.co.
Три лидара, установленные на седане Weltmeister M7 обеспечивают горизонтальный охват пространства в 330 градусов и точно фиксируют сложные городские дорожные цели – пешеходов, велосипедистов, домашних животных.
Все это богатство современных технологий дарит машине автопилот четвертого уровня. Он подразумевает полностью автономное вождение в городских условиях с привлечением водителя лишь в исключительных случаях.
Напомним, что Porsche по мощности догнала DeLorean из "Назад в будущее". Суммарная мощность европейской и североамериканской сетей зарядочных станций Porsche превысила 1,21 гигаватт.
Ранее сообщалось, что новый Range Rover впервые засветился на видео до премьеры. Мировая премьера новинки состоится 26 октября.