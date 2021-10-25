С нового года в серию: китайский седан Weltmeister M7 одним из первых получил автопилот четвертого уровня

Китайский производитель электромобилей Weltmeister представил свой первый электрический седан M7. Машина получила три лидара и одной из первых в мире будет оснащаться автопилотом четвертого уровня автономности.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.co.

Три лидара, установленные на седане Weltmeister M7 обеспечивают горизонтальный охват пространства в 330 градусов и точно фиксируют сложные городские дорожные цели – пешеходов, велосипедистов, домашних животных.

Кроме лидаров, машина также оснащена пятью радарами миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковыми радарами, семью видеокамерами, четырьмя камерами кругового обзора и GPS-модулем. Суммарно в электромобиле установлено более 30 датчиков. Они управляются четырьмя чипами NVIDIA DRIV Orin-X с вычислительную мощностью 254 триллиона операций в секунду каждый.

Все это богатство современных технологий дарит машине автопилот четвертого уровня. Он подразумевает полностью автономное вождение в городских условиях с привлечением водителя лишь в исключительных случаях.

Электромобиль оснащен силовой установкой Living Motion от Weltmeister, которая обеспечивает дальность хода на одном заряде батареи на уровне 700 км. Все технические подробности о седане станут известны в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.

Новинка поступит в серийное производство в начале следующего года. О ценах и потенциальных экспортных рынках станет известно ближе к старту продаж. Weltmeister – это компания из Шанхая, которая была основана в 2015 году бывшим руководителем Geely и Volvo.

Напомним, что Porsche по мощности догнала DeLorean из "Назад в будущее". Суммарная мощность европейской и североамериканской сетей зарядочных станций Porsche превысила 1,21 гигаватт.

Ранее сообщалось, что новый Range Rover впервые засветился на видео до премьеры. Мировая премьера новинки состоится 26 октября.