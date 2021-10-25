Новий Range Rover вперше засвітився на відео до прем'єри

Новий Range Rover показали на відео до прем'єри. У ролику можна побачити інтер'єр новинки та принцип роботи п'ятої двері.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Cochespias.

Позашляховик Range Rover нового покоління офіційно представлять 26 жовтня, але зовнішність новинки вже не є секретом - як ми повідомляли раніше, в Мережу злили фотографії, що повністю розкривають дизайн.

А тепер на порталі Cochespias також з'явилося відео новинки. Дуже схоже, що це фрагмент офіційної презентації, показаний в злегка прискореному режимі.

Завдяки цьому відео поціновувачі Range Rover дізнаються, що в інтер'єрі змінилася графіка віртуальної панелі приладів, а медіасистеми отримала екран зі збільшеною діагоналлю. Також в ролику показано механізм відкривання багажних дверей - як і раніше, верхня частина перекриває нижню, закриваючись внахлест.

Відео можна переглянути за посиланням на Instagram-акаунті Cochespias.

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