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Новий Range Rover вперше засвітився на відео до прем'єри

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Понеділок 25 жовтня 2021 09:33
Новий Range Rover вперше засвітився на відео до прем'єри Новий Range Rover (Фото: Cochespias)
Автор: Вадим Добровольский

Новий Range Rover показали на відео до прем'єри. У ролику можна побачити інтер'єр новинки та принцип роботи п'ятої двері.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Cochespias.

Позашляховик Range Rover нового покоління офіційно представлять 26 жовтня, але зовнішність новинки вже не є секретом - як ми повідомляли раніше, в Мережу злили фотографії, що повністю розкривають дизайн.

А тепер на порталі Cochespias також з'явилося відео новинки. Дуже схоже, що це фрагмент офіційної презентації, показаний в злегка прискореному режимі.

Завдяки цьому відео поціновувачі Range Rover дізнаються, що в інтер'єрі змінилася графіка віртуальної панелі приладів, а медіасистеми отримала екран зі збільшеною діагоналлю. Також в ролику показано механізм відкривання багажних дверей - як і раніше, верхня частина перекриває нижню, закриваючись внахлест.

Новий Range Rover вперше засвітився на відео до прем'єри

Відео можна переглянути за посиланням на Instagram-акаунті Cochespias.

Нагадаємо, компанія Mazda знімає з виробництва кросовер CX-3. Найдоступніший SUV в гамі марки залишає ринок через низький попит.

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