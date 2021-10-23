Ядерний реактор проти електромоторів: Porsche по потужності наздогнала DeLorean з "Назад в майбутнє"

Сумарна потужність європейської та північноамериканської мереж зарядних станцій Porsche перевищила 1,21 гігават. Стільки ж енергії потребувала для роботи машина часу DeLorean DMC-12 зі знаменитого фантастичного фільму "Назад у майбутнє".

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Porsche.

Значення 1,21 гігават – це відсилання до сцени з фільму "Назад в майбутнє", в якій доктор Еммет Браун пояснює необхідну кількість енергії для роботи його машини часу. У фантастичній трилогії машині для досягнення цієї цифри був потрібен невеликий ядерний реактор.

У наші дні цієї потужності достатньо для живлення 1042 станцій швидкої зарядки. Автомобілі Porsche мають доступ до 670 станцій Electrify America і 372 станцій Ionity в Європі, що становить в цілому 4800 індивідуальних зарядних портів.

У невеликому ролику виробництва Porsche також присутній Дональд Фуллілов, який зіграв у фільмі Голді Вілсона.

Нагадаємо, що Porsche Taycan підтримує зарядку потужністю до 270 кВт, а самі високопродуктивні зарядні станції Porsche розвивають потужність до 320 кВт.

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Нагадаємо, що головний критик Tesla зайняла чільну посаду в Міністерстві транспорту США. В автомобільному середовищі вона відома тим, що досліджує системи автономної мобільності і є головним критиком автопілота Tesla.