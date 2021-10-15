Названі ціни і комплектації електричного кросовера MG, який незабаром приїде в Україну

MG Motors виводить на європейський ринок новий флагманський електричний кросовер Marvel R Electric. Модель була анонсована ще в березні, але старт продажів по всій Європі розпочнеться у жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Європейський сайт MG.
Marvel R доступний на китайському ринку з 2020 року. Фактично, це перероблена версія Roewe Marvel X, яка дебютувала в 2018 році.
Ціни на новинку починаються з 39 990 євро за базове виконання Comfort. Топове виконання Performance з трьома електромоторами оцінили в 47 990 Євро.
Нагадаємо, що першому сенсорному дисплею в автомобілі виповнилося 35 років. Graphic Control Center від Buick представляв собою електронно-променеву трубку з простим чорно-зеленим екраном.
Також ми писали, що Mazda анонсувала найближчі новинки. Модельна лінійка компанії поповниться кросоверами CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 і CX-90.