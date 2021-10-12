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Все придумано до нас: першому сенсорному дисплею в автомобілі виповнилося 35 років

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Вівторок 12 жовтня 2021 10:58
Все придумано до нас: першому сенсорному дисплею в автомобілі виповнилося 35 років Фото: інтер'єр Buick Riviera (media.gm.com)
Автор: Константин Широкун

Найпершим серійним автомобілем, оснащеним сенсорним дисплеєм, був Buick Riviera 1986 року. Перший інфотеймент назвали Graphic Control Center, або CCC.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MotorWeek.

Практично в кожному новому автомобілі сьогодні є інформаційно-розважальна система з сенсорним екраном. Багатьом здається, що ці технології прийшли в автомобілі 10-15 років тому. Але їх історія істотно довша.

Все придумано до нас: першому сенсорному дисплею в автомобілі виповнилося 35 роківGraphic Control Center від Buick представляв собою електронно-променеву трубку з простим чорно-зеленим екраном. Крім того, він був дуже маленьким, розміром всього 3х4 дюйма. Дисплей містив всю важливу інформацію про поїздку і мав 32000 слів пам'яті. Уявіть, пам'ять вимірювалася словами!

Через дисплей також можна було управляти клімат-контролем. Система була настільки графічно просунутою для свого часу, що маленький вентилятор, що відображається на екрані, обертався швидше, коли збільшувалася інтенсивність обдування.

Все придумано до нас: першому сенсорному дисплею в автомобілі виповнилося 35 роківЗа управління радіо також відповідав дисплей. За допомогою невеликого екрану можна було налаштувати звуковий баланс аудіосистеми. Незважаючи на широкі можливості інфотеймента, споживачі не оцінили Graphic Control Center. Сенсорний дисплей зник з конфігуратора моделі в 1990 році, щоб повернутися через майже півтора десятка років.

Японські інженери за океаном також активно експериментували з сенсорними дисплеями і в 1990 році показали свій перший серійний варіант на Mazda Eunos Cosmo. Флагманське купе також стало першим у світі автомобілем з кольоровою навігаційною системою.

Раніше повідомлялося, що у Києві презентують новий міський електробус із запасом ходу понад 300 км. Пасажиромісткість машини-72 пасажири.

Також ми писали, що найдоступніший електромобіль Hyundai готується змінити покоління. На заводі в корейському Ульсані вже йде модернізація під випуск новинки.

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