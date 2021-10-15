Названы цены и комплектации электрического кроссовера MG, который вскоре приедет в Украину

MG Motors выводит на европейский рынок новый флагманский электрический кроссовер Marvel R Electric. Модель была анонсирована еще в марте, но старт продаж по всей Европе начнется в октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на европейский сайт MG.
Marvel R доступен на китайском рынке с 2020 года. Фактически, это переработанная версия Roewe Marvel X, дебютировавшая в 2018 году.
Цены на новинку начинаются с 39 990 евро за базовое исполнение Comfort. Топовое исполнение Performance с тремя электромоторами оценили в 47 990 евро.
Напомним, что первому сенсорному дисплею в автомобиле исполнилось 35 лет. Graphic Control Center от Buick представлял собой электронно-лучевую трубку с простым черно-зеленым экраном.
Также мы писали, что Mazda анонсировала ближайшие новинки. Модельная линейка компании пополнится кроссоверами CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.