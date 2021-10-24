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Стало відомо, які автомобілі найчастіше знімалися у фільмах жахів

Автор: Константин Широкун

Британський дилер Bristol Street Motors вивчив понад 700 автомобілів, що знялися в 50 кращих фільмів жахів за версією журналу Empire. Найчастіше головні герої експлуатували Американський пікап пікап Ford F-150.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Bristol Street Motors.

Взагалі, автомобілі марки Ford найчастіше знімаються в фільмах жахів. Тільки машини Ford F-Series знялися в 13 з 50 кращих хоррорів. У списку найбільш часто зустрічаються автомобілів в фільмах жахів також значаться Ford Crown Victoria, Cadillac Fleetwood, Ford LTD, Volkswagen Beetle, Ford Mustang.

Така любов кіно до американського автопрому пояснюється тим, що кращі фільми знімалися переважно американськими кіностудіями на території США.

Після "Форда" другим за популярністю брендом у фільмах жахів значиться Chevrolet, на рахунку якого 64 сцени. Замикає трійку лідерів Volkswagen. У картинах, покликаних навіяти страх на глядача, також часто з'являлися Dodge, Fiat, Plymouth, Pontiac, Toyota, Volvo, Mercedes-Benz і Honda.

Нагадаємо, що головний критик Tesla зайняла чільну посаду в Міністерстві транспорту США. В автомобільному середовищі вона відома тим, що досліджує системи автономної мобільності і є головним критиком автопілота Tesla.

Раніше повідомлялося, що Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S. Електромобілі Zeekr випускаються на новому заводі в регіоні Німбо, що відрізняється високим рівнем технологічності.

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Автомобільний ринок