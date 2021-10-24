Названы самые "ужасные" автомобили

Британский дилер Bristol Street Motors изучил более 700 автомобилей, снявшихся в 50 лучших фильмов ужастиков по версии журнала Empire. Чаще всего главные герои эксплуатировали американский пикап пикап Ford F-150.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Bristol Street Motors.

Вообще, автомобили марки Ford чаще всего снимаются в ужастиках. Только машины Ford F-Series снялись в 13 из 50 лучших хорроров. В списке самых часто встречающихся автомобилей в фильмах ужасов также значатся Ford Crown Victoria, Cadillac Fleetwood, Ford LTD, Volkswagen Beetle, Ford Mustang.

Такая любовь кино к американскому автопрому объясняется тем, что лучшие фильмы снимались преимущественно американскими киностудиями на территории США.

После "Форда" вторым по популярности брендом в фильмах ужасов значится Chevrolet, на счету которого 64 сцены. Замыкает тройку лидеров Volkswagen. В картинах, призванных навеять страх на зрителя, также часто появлялись Dodge, Fiat, Plymouth, Pontiac, Toyota, Volvo, Mercedes-Benz и Honda.

Напомним, что главный критик Tesla заняла видный пост в Министерстве транспорта США. В автомобильной среде она известна тем, что исследует системы автономной мобильности и является главным критиком автопилота Tesla.

Ранее сообщалось, что китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S. Электромобили Zeekr выпускаются на новом заводе в регионе Нимбо, отличающемся высоким уровнем технологичности.