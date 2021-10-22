ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Наслідки будуть: головний критик Tesla зайняла чільну посаду в Міністерстві транспорту США

Новость на русском →
П'ятниця 22 жовтня 2021 09:10
Наслідки будуть: головний критик Tesla зайняла чільну посаду в Міністерстві транспорту США Фото: Tesla Model S (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Радником з безпеки в американській державної адміністрації контролю безпеки на дорогах (NHTSA) стала Міссі Каммінгс. В автомобільному середовищі вона відома тим, що досліджує системи автономної мобільності та є головним критиком автопілота Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

У NHTSA, що діє при Міністерстві транспорту в США, відбулися серйозні перестановки. Орган, що займається підвищенням стандартів безпеки на американських дорогах, отримав нового старшого радника з безпеки в особі Міссі Каммінгс.

Наслідки будуть: головний критик Tesla зайняла чільну посаду в Міністерстві транспорту США

Міссі Каммінгс

Коментуючи своє призначення, професор інженерії та інформатики Університету Дьюка зазначила, що вона з нетерпінням чекає можливості використовувати свій досвід і знання в області безпеки і автономних технологій для підвищення контролю за новими системами в автомобілях. Раніше Каммінгс неодноразово критикувала Tesla, висловлюючи стурбованість недостатнім, на її думку, рівнем безпеки системи автомомного водіння, яка використовується на електромобілях компанії.

Ця кадровавя перестановка в NHTSA вже викликала реакцію глави Tesla Ілона Маска. Виконавчий директор компанії написав у Twitter, що Міссі Каммінгс вкрай упереджено ставиться до Tesla. У відповідь та написала, що готова в будь-який час зустрітися з Маском і обговорити наболілі питання.

Наслідки будуть: головний критик Tesla зайняла чільну посаду в Міністерстві транспорту СШАПризначення призвело до того, що деякі шанувальники Tesla звинуватили Білий Дім і NHTSA в упередженості проти Tesla. Деякі активні фанати Маска навіть створили петицію на Change.org, щоб зняти Міссі Каммінгс з нової посади.

Дійшло до того, що міністр транспорту США Піт Буттіджіч запропонував генеральному директору Tesla безпосередньо поговорити з ним про виявлені проблеми. "Він може зателефонувати мені, якщо стурбований, - а зазначив Буттіджіч. - Ми несемо відповідальність за те, щоб кожний транспортний засіб на дорозі був безпечним".

Незважаючи на діалог між Міссі Каммінгс і Ілоном Маском, ніхто не сумнівається, що за новим призначенням підуть нові перевірки автопілота Tesla і викликаних ним аварій. До нових інцидентів за участю електромобілів Tesla також буде прикуто більшу увагу з боку NHTSA.

Фінансові аналітики та інвестори Tesla вже занепокоїлися тим, що нові перевірки в найближчому майбутньому можуть негативно вплинути на капіталізацію компанії.

Нагадаємо, що китайський кросовер на базі Volvo XC90 пішов у продаж за ціною вдвічі дешевше исходника. Стартова ціна - 266 тисяч юанів або, в перерахунку, 42,5 тисячі доларів.

Раніше повідомлялося, що Toyota показала найкомпактніший водневий автомобіль. У Toyota заявляють, що це перша радіокерована модель на водневих паливних елементах у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору