Наслідки будуть: головний критик Tesla зайняла чільну посаду в Міністерстві транспорту США

Радником з безпеки в американській державної адміністрації контролю безпеки на дорогах (NHTSA) стала Міссі Каммінгс. В автомобільному середовищі вона відома тим, що досліджує системи автономної мобільності та є головним критиком автопілота Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

У NHTSA, що діє при Міністерстві транспорту в США, відбулися серйозні перестановки. Орган, що займається підвищенням стандартів безпеки на американських дорогах, отримав нового старшого радника з безпеки в особі Міссі Каммінгс.

Міссі Каммінгс

Коментуючи своє призначення, професор інженерії та інформатики Університету Дьюка зазначила, що вона з нетерпінням чекає можливості використовувати свій досвід і знання в області безпеки і автономних технологій для підвищення контролю за новими системами в автомобілях. Раніше Каммінгс неодноразово критикувала Tesla, висловлюючи стурбованість недостатнім, на її думку, рівнем безпеки системи автомомного водіння, яка використовується на електромобілях компанії.

Ця кадровавя перестановка в NHTSA вже викликала реакцію глави Tesla Ілона Маска. Виконавчий директор компанії написав у Twitter, що Міссі Каммінгс вкрай упереджено ставиться до Tesla. У відповідь та написала, що готова в будь-який час зустрітися з Маском і обговорити наболілі питання.

Призначення призвело до того, що деякі шанувальники Tesla звинуватили Білий Дім і NHTSA в упередженості проти Tesla. Деякі активні фанати Маска навіть створили петицію на Change.org, щоб зняти Міссі Каммінгс з нової посади.

Дійшло до того, що міністр транспорту США Піт Буттіджіч запропонував генеральному директору Tesla безпосередньо поговорити з ним про виявлені проблеми. "Він може зателефонувати мені, якщо стурбований, - а зазначив Буттіджіч. - Ми несемо відповідальність за те, щоб кожний транспортний засіб на дорозі був безпечним".

Незважаючи на діалог між Міссі Каммінгс і Ілоном Маском, ніхто не сумнівається, що за новим призначенням підуть нові перевірки автопілота Tesla і викликаних ним аварій. До нових інцидентів за участю електромобілів Tesla також буде прикуто більшу увагу з боку NHTSA.

Фінансові аналітики та інвестори Tesla вже занепокоїлися тим, що нові перевірки в найближчому майбутньому можуть негативно вплинути на капіталізацію компанії.

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