Монструозні автомобілі для фестивалю Burning Man виставили на продаж

Організатори музичного фестивалю Burning Man вирішили розлучитися з майже двома сотнями різних експонатів, які брали раніше, або повинні були взяти участь у майбутніх заходах. Серед них можна виявити і кілька ефектних автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Sotheby’s.
Найвідомішим транспортним засобом, виставленим на продаж, є автомобіль Девіда Беста. Він створений на шасі Cadillac Sedan DeVille 1973 року і здатний перевозити до 16 осіб. Яскравий кабріолет оцінили в 50 тисяч доларів.
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