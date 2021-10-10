Монструозные автомобили для фестиваля Burning Man выставили на продажу

Организаторы музыкального фестиваля Burning Man решили расстаться с почти двумя сотнями различных экспонатов, которые принимали ранее, или должны были принять участие в будущих мероприятиях. Среди них можно обнаружить и несколько эффектных автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Sotheby’s.
Самым известным транспортным средством, выставленным на продажу, является автомобиль Дэвида Беста. Он создан на шасси Cadillac Sedan DeVille 1973 года и способен перевозить до 16 человек. Яркий кабриолет оценили в 50 тысяч долларов.
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