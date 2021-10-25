Mercedes-Benz відзначає 50-річчя машини з чотирма подушками безпеки для усіх пасажирів

50 років тому Mercedes-Benz представив експериментальний седан ESF 05, який створений в рамках програми посиленого вивчення безпеки дорожнього руху. Дослідну машину показали на другій конференції учасників цієї програми в Зіндельфінгені, Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Перед офіційною презентацією Mercedes-Benz ESF 05 пройшла серію краш-тестів. Так, машина піддавалася фронтальному і хлистовому ударам на швидкості 80 км/год, а також боковим ударам об стовп на швидкості 20 км/год.

Щоб відповідати підвищеним вимогам безпеки, конструкція кузова була посилена. Концепт-кар був створений на базі серійного седана Mercedes-Benz W114, отримавши збільшену на 100 мм колісну базу і збільшений на 370 мм передній звис.

Під капотом встановлено бензиновий V6, який дозволяв зберегти в підкапотному просторі зазор для деформацій. Панель приладів була виконана з ударопоглинаючого листового металу і покрита набиванням з пінополіуретану.

Mercedes-Benz також оснастив ESF 05 триточковими ременями безпеки і чотирма подушками безпеки: водія і переднього пасажира, а також подушками в спинках передніх сидінь для захисту задніх пасажирів. У ESF 05 також з'явилися очищувачі фар і ABS. В результаті автомобіль став на 655 кг важчим, ніж стандартний W 114. Експериментальний ESF 05 виставлений в музеї Mercedes-Benz.

Статистика Mercedes-Benz показує, що 50 років досліджень систем безпеки не пройшли даром. У 2020 році на дорогах Німеччини загинуло всього 2719 осіб, що на цілих 16 474 людини менше, ніж за 1971 рік в одній Західній Німеччині.

Нагадавши, найбільший автозавод у світі скоротив виробництво до рівня 1958 року. В середньому завод Volkswagen у Вольфсбурзі щорічно виробляє 780 тисяч автомобілів на рік, а за підсумками дев'яти місяців 2021 року виробнизтво знизилося до 300 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Opel виплатив 65 млн євро за маніпуляціями зі шкідливими викидами. Це дозволило компанії уникнути судового розгляду.