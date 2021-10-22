Легко відбувся: Opel виплатив 65 млн євро за маніпуляціями зі шкідливими викидами

Німецький автовиробник виплатив штраф у розмірі 64,8 мільйона євро за маніпулювання рівнями викидів дизельних двигунів. Це дозволило компанії уникнути судового розгляду.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на DW.com.

Розслідування щодо Opel почалося e 2018 році і супроводжувалося масштабними обшуками в штаб-квартирі компанії в Рюссельсхаймі і на заводі комплектуючих в Кайзерслаутерні. Прокуратура Фракфурта висунула Опелю звинувачення в тому, що у частини дизельних моторів вихлоп характеризується значно більш високою концентрацією шкідливих речовин, що перевищують задекларовані компанією в Федеральному автотранспортному відомстві Німеччини.

У лютому 2021 року, і прокуратура Франкфурта постановила виплатити асоціативний штраф. Він був розділений на кілька платежів і через вісім місяців повністю виплачений.

Повідомлення про покарання не містило жодних тверджень про навмисну дію або кримінальне правопорушення, зокрема про шахрайство. Державні звинувачення в шахрайстві і непрямої помилкової сертифікації проти чотирьох топ-менеджерів Opel були зняті у зв'язку з виплатою штрафів у розмірі від 5 до 10 тисяч євро благодійним організаціям.

Volkswagen, який спровокував дизельгейт у вересні 2015 року, вже заплатив 32 мільярди євро у вигляді штрафів, компенсацій і судових витрат, в основному в Сполучених Штатах. У Німеччині масовий судовий процес завершився врегулюванням понад 240 тисяч справ у червні минулого року. Volkswagen виплатив понад 750 мільйонів євро власникам автомобілів. Очікується, що окремий позов проти екс-менеджерів Volkswagen буде поданий до 2023 року.

Нагадаємо, що китайський кросовер на базі Volvo XC90 пішов у продаж за ціною вдвічі дешевше исходника. Стартова ціна - 266 тисяч юанів або, в перерахунку, 42,5 тисячі доларів.

Також повідомлялося, що Skoda зупиняє виробництво в Чехії, на черзі Україна. Якщо компанія не вирішить проблему з дефіцитом напівпровідників в найближчі два-три тижні, то заводи не зможуть запуститися до кінця 2021 року.