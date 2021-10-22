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Найбільший автозавод у світі скоротив виробництво до рівня 1958 року

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П'ятниця 22 жовтня 2021 16:27
Найбільший автозавод у світі скоротив виробництво до рівня 1958 року Фото: завод Volkswagen (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

На найбільшому автомобільному підприємстві у світі, заводі Volkswagen у Вольфсбурзі, різко скоротилося виробництво. За дев'ять місяців 2021 року тут випущено всього 300 тисяч автомобілів, що є найнижчим показником з 1958 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

В середньому завод Volkswagen у Вольфсбурзі щорічно виробляє 780 тисяч автомобілів на рік. Проблеми з ланцюжком поставок, зокрема, відсутність мікрочіпів, обмежують можливості заводу, який сьогодні виробляє Golf і Tiguan. У 2020 році пандемія і пов'язана з нею нестача чіпів призвели до того, що підприємству вдалося випустити тільки 500 тисяч автомобілів.

Найбільший автозавод у світі скоротив виробництво до рівня 1958 рокуVolkswagen раніше заявляв, що очікує скорочення виробництва в розмірі декількох сотень тисяч машин через брак напівпровідників. А у масштабах усієї світової індустрії брак чіпів призведе до того, що у цьому році буде побудовано на 7,7 мільйона автомобілів менше, що обійдеться галузі приблизно в 210 мільярдів доларів.

Дефіцит комплектуючих призводить до завищення цін на автомобілі. Поєднання зрослих цін і великих черг на машини змушує багатьох покупців відкладати свої плани з купівлі нового автомобіля до тих пір, поки пропозиція не повернеться до нормального рівня.

Нагадаємо, що у США відбудеться перша в світі гонка безпілотних автомобілів. За гонкою спостерігатимуть глядачі, а переможець отримає приз в 1 мільйон доларів.

Раніше повідомлялося, що Тайванський суперник Tesla Model S отримав екрани на кузові для спілкування із зовнішнім світом. Pininfarina відповідала за дизайн Foxtron Model E.

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