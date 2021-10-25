Mercedes-Benz отмечает 50-летие машины с четырьмя подушками безопасности для всех пассажиров

50 лет назад Mercedes-Benz представил экспериментальный седан ESF 05, который создан в рамках программы усиленного изучения безопасности дорожного движения. Опытную машину показали на второй конференции участников этой программы в Зиндельфингене, Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Перед официальной презентацией Mercedes-Benz ESF 05 прошла серию краш-тестов. Так, машина подвергалась фронтальному и хлыстовому ударам на скорости 80 км/ч, а также боковым ударам о столб на скорости 20 км/ч.

Чтобы соответствовать повышенным требованиям безопасности, конструкция кузова была усилена. Концепт-кар был создан на базе серийного седана Mercedes-Benz W114, получив увеличенную на 100 мм колесную базу и возросший на 370 мм передний свес.

Под капотом установлен бензиновый V6, который позволял сохранить в подкапотном пространстве зазор для деформаций. Приборная панель была выполнена из ударопоглощающего листового металла и покрыта набивкой из пенополиуретана.

Mercedes также оснастил ESF 05 трехточечными ремнями безопасности и четырьмя подушками безопасности: водителя и переднего пассажира, а также подушками в спинках передних сидений для защиты задних пассажиров. В ESF 05 также появились очистители фар и ABS. В результате автомобиль стал на 655 кг тяжелее, чем стандартный W 114. Экспериментальный ESF 05 выставлен в музее Mercedes-Benz.

Статистика Mercedes-Benz показывает, что 50 лет исследований систем безопасности не прошли даром. В 2020 году на дорогах Германии погибло всего 2719 человек, что на целых 16 474 человека меньше, чем за 1971 год в одной Западной Германии.

Напомним, крупнейший автозавод в мире сократил производство до уровня 1958 года. В среднем завод Volkswagen в Вольфсбурге ежегодно производит 780 тысяч автомобилей в год, а по итогам девяти месяев 2021 года производство упало до 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что Opel выплатил 65 млн евро за манипуляциями с вредными выбросами. Это позволило компании избежать судебного разбирательства.