Маршрутка, версія 2.0: незвичайні компактні автобуси почнуть випускати в Харкові

У Харкові почнеться великовузлове складання турецьких автобусів малого класу Karsan. Базою для виробництва стане одне з комунальних підприємств. Перші автобуси з Харківською пропискою повинні бути готові до кінця літа 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Редпост.
На сьогодні Харків вже закупив 150 автобусів Karsan турецької збірки. З них на маршрути вийшли близько 80 одиниць техніки, інші автобуси почнуть роботу в Харкові в січні 2022 року. На вулицях міста експлуатується дві моделі автобусів даної марки-8-метрові Atak + і компактні "маршрутки" Jest+.
Харківська влада декларує повернення забутих маршрутів, від яких відмовилися приватні перевізники. Також в місті мають намір повністю відмовитися від приватних перевізників і перейти на муніципальний транспорт.
Нагадаємо, що АвтоКрАЗ виплатив борги по зарплаті і на 2022 рік зібрав замовлень на 1000 вантажівок. У поточному році компанія освоїла кілька нових для себе продуктів.
Раніше ми повідомляли, що в Україні продають унікальний ЗАЗ Таврія з пробігом менш як 1000 км. ЗАЗ-110206 випуску 2002 року відомий під назвою "Таврія Нова".