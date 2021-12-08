В Україні продають унікальний ЗАЗ Таврія з пробігом менше 1000 км

ЗАЗ "Таврія" з пробігом менше 1000 км. (Фото: auto.ria.com)

На продаж виставлено незвичайний автомобіль ЗАЗ "Таврія". Хетчбек 2002 року випуску весь час проїхав менше 1000 км.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Авто Ріа.

На одному з українських онлайн-майданчиків з продажу вживаних автомобілів з'явився незвичайний лот. Це ЗАЗ-110206 випуску 2002 року, який відомий під назвою "Таврія Нова".

Особливість виставленої на продаж машини – надзвичайно малий пробіг. Одометр показує лише 914 км. При цьому машина збереженність – виняткова. Таврія перебуває в стані нового автомобіля.

Як зазначає автор оголошення, відразу після покупки автомобіль отримав антикорозійну обробку й надалі зберігався у гаражі. За унікальну "капсулу часу" продавець хоче лише 2800 доларів.

Автомобіль стане чудовим поповненням приватної колекції чи експозиції одного з автомобільних музеїв України.

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