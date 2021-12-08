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АвтоКрАЗ ожив: завод виплатив борги по зарплаті та на 2022 рік зібрав замовлень на 1000 вантажівок

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Середа 08 грудня 2021 11:17
АвтоКрАЗ ожив: завод виплатив борги по зарплаті та на 2022 рік зібрав замовлень на 1000 вантажівок Фото: випробувальний полігон КрАЗу (autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

Раніше заводу АвтоКрАЗ не раз пророкували банкрутство та загибель. Але підприємство поступово справляється з проблемами – закриває борги по зарплаті, розширює штат фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Кременчуцьку газету.

У поточному році компанія освоїла кілька нових для себе продуктів: виробила шасі для нових моделей кранів і пожежних машин, розробила і налагодила випуск навігаційних причепів для автономних кар'єрних самоскидів.

За словами керівництва заводу, пакет замовлень на 2022 рік перевищує 1000 вантажних автомобілів. Підприємство розрахувалося з усіма доглами по заробітній платі за 2021 рік і січень-лютий 2020-го. Робітники заводу сумарно отримали близько 101 млн гривень.

АвтоКрАЗ ожив: завод виплатив борги по зарплаті та на 2022 рік зібрав замовлень на 1000 вантажівок

Щоб мати можливість нарощувати виробництво, автозавод почав пошук нових співробітників на ряд вакансій. КрАЗ набирає Токарів, операторів верстатів з ЧПУ, електриків, інженерів-технологів. Кременчуцький автозавод також оголосив тендери на закупівлю нового виробничого обладнання, оновлення верстатного парку.

Нагадаємо, що Bentley працює над ідеальним розкішним впроваджувачем. Британський люксовий бренд готує автомобіль з максимальним комфортом для пасажирів заднього ряду.

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