АвтоКрАЗ ожив: завод виплатив борги по зарплаті та на 2022 рік зібрав замовлень на 1000 вантажівок

Раніше заводу АвтоКрАЗ не раз пророкували банкрутство та загибель. Але підприємство поступово справляється з проблемами – закриває борги по зарплаті, розширює штат фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Кременчуцьку газету.

У поточному році компанія освоїла кілька нових для себе продуктів: виробила шасі для нових моделей кранів і пожежних машин, розробила і налагодила випуск навігаційних причепів для автономних кар'єрних самоскидів.

За словами керівництва заводу, пакет замовлень на 2022 рік перевищує 1000 вантажних автомобілів. Підприємство розрахувалося з усіма доглами по заробітній платі за 2021 рік і січень-лютий 2020-го. Робітники заводу сумарно отримали близько 101 млн гривень.

Щоб мати можливість нарощувати виробництво, автозавод почав пошук нових співробітників на ряд вакансій. КрАЗ набирає Токарів, операторів верстатів з ЧПУ, електриків, інженерів-технологів. Кременчуцький автозавод також оголосив тендери на закупівлю нового виробничого обладнання, оновлення верстатного парку.

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