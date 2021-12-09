Маршрутка, версия 2.0: необычные компактные автобусы начнут выпускать в Харькове

В Харькове начнется крупноузловая сборка турецких автобусов малого класса Karsan. Базой для производства станет одно из коммунальных предприятий. Первые автобусы с харьковской пропиской должны быть готовы к концу лета 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Редпост.

На сегодняшний день Харьков уже закупил 150 автобусов Karsan турецкой сборки. Из них на маршруты вышли около 80 единиц техники, остальные автобусы начнут работу в Харькове в январе 2022 года. На улицах города эксплуатируется две модели автобусов данной марки - 8-метровые Atak+ и компактные "маршрутки" Jest+.

Эксперты отмечают, что среди преимуществ турецких автобусов стоит отметить частично низкопольную конструкцию, которой не обладают рамные автобусы на шасси грузовых автомобилей. К главным недостаткам Karsan можно отнести высокую закупочную цену и главное – скромную пассажировместимость. Теоретически такие машины могли бы эксплуатироваться в небольших городах и на малозагруженных пригородных маршрутах с небольшим пассажиропотоком. В миллионном городе же требуются автобусы значительно большей пассажировместимости.

Харьковские власти декларируют возвращение забытых маршрутов, от которых отказались частные перевозчики. Также в городе намерены полностью отказаться от частных перевозчиков и перейти на муниципальный транспорт.

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