У Києві презентують новий міський електробус з запасом ходу понад 300 км

Новий електробус МАЗ-303Е покажуть в Києві на виставці CityTrans & Parking. Пасажиромісткість машини - 72 пасажири.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт МАЗа.
МАЗ-303Е покажуть на виставці CityTrans & Parking, яка пройде в Nivki-hall з 12 по 13 жовтня. Електробус приводиться в рух електромотором ZF CeTrax потужністю 300 кВт. Тягова батарея ємністю 285 кВт•год забезпечує запас ходу в місті в районі 280-320 км, а на повну зарядку акумулятора електробуси знадобиться не більше 6 годин.
Раніше ми писали, що в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Зараз склади більшості українських автодилерів спорожніли.
Також повідомлялося, що ціни на батареї за 13 років подешевшали майже на 100 відсотків. Але в майбутньому індустрії не варто чекати настільки стрімкого зниження цін на акумулятори.