В Киеве презентуют новый городской электробус с запасом хода свыше 300 км

Новый электробус МАЗ-303Е покажут в Киеве на выставке CityTrans & Parking. Пассажировместимость машины - 72 пассажира.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт МАЗа.
МАЗ-303Е покажут на выставке CityTrans & Parking, которая пройдет в Nivki-hall с 12 по 13 октября. Электробус приводится в движение электромотором ZF CeTrax мощностью 300 кВт. Тяговая батарея емкостью 285 кВт•ч обеспечивает запас хода в городе в районе 280-320 км, а на полную зарядку аккумулятора электробусу понадобится не более 6 часов.
Ранее мы писали, что в Украине начался дефицит новых автомобилей. В настоящий момент склады большинства украинских автодилеров опустели.
Также сообщалось, что цены на батареи за 13 лет подешевели почти на 100 процентов. Но в будущем индустрии не стоит ждать столь стремительного снижения цен на аккумуляторы.