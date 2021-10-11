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Подешевшали на порядок: стало відомо, як знизилася ціна батарей для електроимобілів за останні 13 років

Новость на русском →
Понеділок 11 жовтня 2021 12:30
Подешевшали на порядок: стало відомо, як знизилася ціна батарей для електроимобілів за останні 13 років Фото: Батарея Nissan Leaf (transportenvironment.org)
Автор: Константин Широкун

Управління автомобільних технологій Міністерства енергетики США провело комплексне дослідження вартості батарей для електромобілів. Підрахувало, що з 2008 по 2021 рік питома вартість літій-іонних акумуляторів скоротилася на 87 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на звіт Міністерства енергетики США.

Сьогодні питома вартість батарей для електромобілів становить 157 доларів за кіловат-годину корисної ємності та 143 долари за кіловат-годину загальної ємності.

Фахівці у своєму дослідженні відзначають, що цей цінник застосуємо тільки до батарей з великими тиражами – не менше 100 000 штук на рік. Зниження ціни стало можливим завдяки прогресу в логістичних і виробничих процесах. Цікаво, що за останні два роки акумулятори подешевшали на цілих 25 відсотків.

Американські фахівці переконані, що відкриття нових фабрик з випуску акумуляторів, а також поява виробничих технологій з перероблювання акумуляторних батарей в найближчі п'ять років знизить ціну на тягові батареї ще на 30-40%. Але в ціноутворення можуть втрутитися локальні виробничі кризи.

Нагадаємо, Україні почався дефіцит нових автомобілів. Зараз склади більшості українських автодилерів спорожніли.

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