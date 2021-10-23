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В Італії з тротуару евакуювали Lancia, яка простояла на одному місці майже 50 років

Автор: Константин Широкун

Італійський автомобіль евакуювали з вулиці Замбоні в містечку Конельяно, що на півночі Італії. Седан простояв без руху під відкритим небом 47 років. Городяни вважали його однією з місцевих пам'яток, але не всім подобався автомобіль, що стояв на тротуарі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Corriere Del Veneto.

Після багаторазових скарг пішоходів до поліції щодо неправильно запаркованої Fulvia поліція була змушена вжити заходів та забрати автомобіль з тротуару. 94-річний власник машини придбав Lancia Fulvia у 1970 році. Італійський підприємець володів кіоском преси і автомобіль служив його робочою конячкою. Незабаром машина перетворилася на склад на колесах, а через кілька років закрився і кіоск.

Всі ці роки власник справно платив податки і купував обов'язкову страховку на автомобіль, а парковка в тій частині міста була і залишається безкоштовною. Цікаво, що парковка на тротуарі в Конельяно заборонена вже три десятки років, але седан не відправили на штрафмайданчик.

За ініціативи президента місцевого клубу історичних автомобілів і його прихильників Lancia відреставрують і по завершенні відновлювальних робіт виставлять в саду Інституту експериментального виноградарства в Конельяно, що поруч з майже вічним місцем паркування Lancia Fulvia.

Нагадаємо, що головний критик Tesla зайняла чільну посаду в Міністерстві транспорту США. В автомобільному середовищі вона відома тим, що досліджує системи автономної мобільності і є головним критиком автопілота Tesla.

Раніше повідомлялося, що Opel виплатив 65 млн євро за маніпуляціями зі шкідливими викидами. Це дозволило компанії уникнути судового розгляду.

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Автомобільний ринок