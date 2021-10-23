В Италии с тротуара эвакуировали Lancia, которая простояла на одном почти 50 лет

Итальянский автомобиль эвакуировали с улицы Замбони в городке Конельяно, что на севере Италии. Седан простоял без движения под открытым небом 47 лет. Горожане считали его одной из местых достопримечательностей, но не всем нравился стоявший на тротуаре автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Corriere Del Veneto.
После многократных жалоб пешеходов в полицию на неправильно запаркованную Fulvia полиция была вынуждена принять меры и забрать автомобиль с тротуара. 94-летний владелец машины приобрел Lancia Fulvia в 1970 году. Итальянский предприниматель владел киоском прессы и автомобиль служил его рабочей лошадкой. Вскоре машина превратилась в склад на колесах, а спустя несколько лет закрылся и киоск.
По инициативе президента местного клуба исторических автомобилей и его сторонников Lancia отреставрируют и по завершении восстановительных работ выставят в саду Института экспериментального виноградарства в Конельяно, что рядом с почти вечным местом парковки Lancia Fulvia.
Ранее сообщалось, что Opel выплатил 65 млн евро за манипуляциями с вредными выбросами. Это позволило компании избежать судебного разбирательства.