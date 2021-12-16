Досить шикувати: названа причина підвищення цін на електромобілі в Європі

Уряд Великобританії урізав грант при купівлі електромобілів для фізичних осіб на 1000 фунтів стерлінгів. Зниження знижки автоматично збільшить кінцеву ціну електрокарів для споживачів. Також одночасно з цим скоротилася кількість машин, що підпадають під дію спеціальної знижки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Уряд Великобританії раніше пропонував покупцям електромобілів знижку в розмірі до 2500 фунтів стерлінгів. Тепер максимальний дисконт тепер знижено до 1500 фунтів стерлінгів. Водночас максимальна роздрібна ціна автомобілів, що мають право на отримання гранту, була знижена з 35 000 до 32 000 фунтів стерлінгів.

Цей крок спрямований на максимальну популяризацію електротранспорту, щоб державне фінансування отримало більше число покупців електромобілів - хоч і меншою мірою. З початку року у Великобританії продано 162 тисячі електромобілів, що на 88,9% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить 10,6% від усіх автомобілів, проданих в цьому році.

Спочатку на 2021 рік уряд виділив 582 мільйони фунтів стерлінгів на фінансування цієї програми знижок. Знижка не зменшується тільки для електромобілів, які переобладнуються під потреби людей з обмеженими можливостями та легкого комерційного транспорту. Це вже друге зменшення знижки за останні два роки.

Нагадаємо, що Hyundai представив компактного електричного робота на колесах. Завдяки змінній колісній базі одна машинка може виконувати кілька завдань.

Раніше ми повідомляли, як змінився ринок електромобілів в Україні за 2021 рік. Найдоступніший електрокар серед представлених в Україні офіційними імпортерами коштує замалим не 35 тисяч доларів.