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Стівен Спілберг оцінить: Hyundai показав компактного електричний робота на колесах

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Четвер 16 грудня 2021 11:23
Стівен Спілберг оцінить: Hyundai показав компактного електричний робота на колесах Фото: платформа MobED (hyundainews.com)
Автор: Константин Широкун

Hyundai представив незвичайний компактний візок, який назвали Mobile Eccentric Droid (MobED). Нова платформа розроблена для використання в самих різних сферах. Завдяки змінній колісній базі машинка може виконувати кілька завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

MobED складається з плоскої прямокутної платформи, на якій можна розмістити різні інструменти, і чотирьох великих 12-дюймових коліс. Платформа також оснащена незалежною підвіскою всіх коліс, яка дозволяє самій платформі постійно перебувати в горизонтальному положенні, або під заданим кутом.

Стівен Спілберг оцінить: Hyundai показав компактного електричний робота на колесахHyundai передбачає, що MobED буде корисним для служб доставки та знімальних груп. Новий продукт корейського автовиробника навіть може служити базою крісел для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Стівен Спілберг оцінить: Hyundai показав компактного електричний робота на колесахПри довжині 67 см, ширині 60 см і висоті в 33 см, MobED важить 50 кг і оснащений тяговою батареєю ємністю 2 кВт·ч. Колісна база новинки може змінюватися в діапазоні 45-65 см. Максимальна швидкість MobED становить 30 км/ч. Hyundai обіцяє, що шасі зможе працювати кілька годин без підзарядки. MobED покажуть публіці на виставці CES 2022, яка відбудеться 5-8 січня 2022 року в Лас-Вегасі.

Раніше ми повідомляли, як змінився ринок електромобілів в Україні за 2021 рік. Найдоступніший електрокар серед представлених в Україні офіційними імпортерами коштує замалим не 35 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz анонсував найбільш обтічний автомобіль у своїй історії. Прем'єра концептуальної машини відбудеться 3 січня.

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