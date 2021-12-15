Електричний сюрприз: як змінився ринок електромобілів в Україні за 2021 рік

У 2021 році український ринок електромобілів відчутно виріс як за обсягом продажів, так і за кількістю представлених моделей. Проте про масовий перехід на електротягу говорити поки що рано, адже найдоступніший електрокар серед представлених в Україні офіційними імпортерами коштує майже 35 тисяч доларів.

Які нові електромобілі з'явилися в Україні у 2021 році? Скільки вони коштують? Який запас ходу забезпечують? Про все це читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Кількість електромобілів в Україні постійно зростає. Як ми раніше повідомляли, станом на 1 грудня 2021 року в Україні зареєстровано 32 662 "електрички". При цьому темп приросту на 2-3% щомісяця зберігається вже тривалий час протягом року – наприклад, з 1 серпня по 1 грудня кількість електрокарів в країні зросла на 3,2 тисячі штук. Частка нових електромобілів в загальній структурі ринку займає 10-15% в залежності від регіону.

Деякі автомобільні імпортери в Україні все ж відмовляються від електрокарів. Так, JAC припинив продажі компактного електричного кросовера iev7s, а один з піонерів електромобільності – Renault – також поки що повністю зосередилася на моделях з ДВЗ.

Проте глобальний курс на електрокари повною мірою вплинув на Україну. На кінець 2021 року палітра офіційно представлених на нашому ринку електрокарів розширилася більш ніж вдвічі в порівнянні з груднем 2020-го. Найактивнішу експансію "електричок" розпочав Mercedes-Benz – за рік німецький автовиробник вивів на наш ринок чотири нові моделі. Всього зараз в Україні налічується 22 моделі електромобілів від офіційних дилерів.

Одне засмучує: електромобілі, як і раніше, не поспішають ставати доступними, відштовхуючи масового покупця цінами та труднощами зарядки. Бюджетний електромобіль JAC iev7s покинув наш ринок, а найдоступнішим електрокаром в Україні зараз є Nissan Leaf, який коштує майже 1 млн гривень.

Зазначимо, що в цьому огляді представлено виключно моделі, які продаються офіційними дилерами. Також різні приватні компанії постачають на наш ринок нові та вживані електромобілі з Європи, США та Китаю, але цим машинам ми присвятимо окремий матеріал.

Audi: три моделі

Audi e-tron GT

В українській лінійці електромобілів автовиробника з Інгольштадта три електрокари. Повнорозмірний кросовер Audi e-tron в залежності від версії оснащений силовою установкою потужністю 310, або 500 к.с. на одному заряді батареї модель готова подолати до 347 км. Ціни починаються з позначки в 1 683 135 грн.

Купеподібний кросовер Audi e-tron Sportback оснащується такою ж силовою установкою і тяговим акумулятором аналогічної потужності. Але з причини більш виразної зовнішності споріднена модель трохи дорожче - ціни стартують від 1 739 483 грн.

Чотиридверне купе Audi e-tron GT оснащується парою електромоторів сумарною потужністю 475, або 600 к.с. у комбінованому циклі суперкар здатний проїхати 450-470 км на одному заряді батареї. Ціна базового e-tron GT - 2 287 205 грн.

BMW: три моделі

BMW iX

Хетчбек BMW i3, один з довгожителів ринку електромобілів, оснащений 170 -, або 184-сильною силовою установкою. Її вистачає, щоб проїхати до 260 км. Цікаво, що існує версія цієї машини з 0,65-літровим бензиновим двигуном, який можна використовувати тільки в якості генератора. Разом з ним сумарний запас ходу зростає до 380 км. Ціни на BMW i3 варіюються в межах від 1 031 500 до 1 511 825 грн.

Електричний седан BMW i4 має дві версії - потужністю 340 і 544 сили. Німецький автовиробник обіцяє, що спортивний седан здатний проїхати до 520 км на одному заряді батареї. Ціни на i4 починаються зі значення в 1 370 626 грн. Доплата за більш потужну версію – близько 270 тис.грн.

Кросовер BMW iX на нашому ринку має дві версії: на 326 і 523 к.с. менш потужний варіант оцінений в 1 862 723 грн. Доплата за додаткові 200 сил становить близько 450 тис. грн. Залежно від модифікації, машина оснащується акумулятором, якого вистачить на 425 або 630 кілометрів.

Hyundai: три моделі

Hyundai Ioniq 5

Корейський автовиробник в сегменті доступних електромобілів пропонує дві моделі – хетчбек Ioniq Electric і кросовер KONA Electric. Останній доступний в єдиному виконанні зі 136-сильним електромотором і батареєю, якої вистачає на 305 км.Ціна електропаркетника – 1 024 600 грн. Hyundai Ioniq Electric оснащується силовим агрегатом такої ж потужності, запас ходу заявлений в районі 311 км. Ціни на модель стартують з позначки в 934 900 грн.

Новинка 2021 року – виразний кросовер Hyundai Ioniq 5. Він може бути моно – і повнопривідним, з чотирма варіантами силової установки (170-305 к.к.) і двома варіантами батареї. Залежно від встановленого тягового акумулятора і можливостей електромоторів, електромобіль готовий проїхати від 360 до 480 км. Діапазон цін на "п'ятірку" – від 1 239 400 до 1 675 200 грн.

Jaguar: одна модель

У 2021 році в Україну приїхав оновлений кросовер Jaguar i-Pace. Машина оснащена 400-сильним силовим агрегатом і батареєю, яка забезпечує запас ходу в 410-470 км в залежності від стилю водіння. Ціна на британський електромобіль починається від 2 106 198 грн.

MG: одна модель

Другий електромобіль родом із Туманного Альбіону – це MG ZS EV. Правда, марка тепер належить китайцям, там же, у Піднебесній, виробляються основні моделі, включаючи ZS EV. Кросовер має одну з найскромніших на нашому ринку силових установок серед електрокарів: всього 143 к.с. Зате здатний на одному заряді проїжджати до 265 км. Ціна – від 938 850 грн.

Mercedes-Benz: чотири моделі

Лінійка електромобілів Mercedes-Benz

У 2021 році Mercedes-Benz за лічені місяці розширив лінійку електромобілів на нашому ринку до чотирьох моделей. Компактний кросовер EQA доступний в трьох версіях: потужністю 190, 228 і 292 к.с. Ціни на машину починаються з 1 252 605 грн. Німецький автовиробник обіцяє, що їй під силу проїжджати до 486 км при повному заряді батареї.

Mercedes-Benz EQB з 290-сильною силовою установкою розрахований на запас ходу в 420 км. Найбільшим електричним кросовером в лінійці бренду є Mercedes-Benz EQC. Його 408-сильна версія оцінена в 1 750 383 грн. Залежно від умов водіння, батареї машині повинно вистачати на 373-437 км.

Флагманом в електричній лінійці є Mercedes-Benz EQS. Седан має сумарну потужність електромоторів на рівні 333 або 523 к.с. і здатний проїхати на повному заряді батареї до 780 км. Ціна на новинку починається з позначки 2 809 807 грн.

Mini: одна модель

Третій електричний представник англійського автопрому – це Mini Cooper SE. Його 185-сильна силова установка здатна переміщати компактний хетчбек від однієї зарядки батареї на відстань у 203-234 км. Ціна електричного Mini – 933 314 грн.

Nissan: одна модель

Nissan Leaf довгий час був найпопулярнішим електромобілем у світі, але в Україні офіційно не продавався. Повноцінний вихід на наш ринок відбувся лише у 2021 році: у продаж надійшла машина другого покоління.

Силовий агрегат в складі одного електромотора розвиває потужність в 150 к.с. акумуляторної батареї на Leaf досить, щоб проїжджати до 389 км без підзарядки. Ціни на популярну модель стартують з позначки в 928 960 грн.

Opel: одна модель

Opel Mokka-E – перший електромобіль марки в Україні. У грудні були оголошені ціни, а поставки розпочнуться на початку 2022 року. Кросовер оцінили в 939 300 грн. За цю суму покупець отримує передньопривідну машину зі 136-сильним електродвигуном і запасом ходу в 313-324 км.

Porsche: дві моделі

Porsche Taycan Cross Turismo

Електричний Porsche Taycan у 2021 році отримав крос-версію. Універсал з позашляховим обвісом Taycan Cross Turismo отримав ті ж комплектації, що і перший електромобіль марки, але з деякими особливостями оформлення екстер'єру та інтер'єру. Ціни на ліфтбек починаються з 2 350 000 грн за 408-сильну версію. Топовий Taycan Turbo S з 761 к.с. оцінений в 5 116 320 грн.

Універсал Cross Turismo в самому скромному варіанті на 476 сил коштує як мінімум 2 680 560 грн. Флагманський Taycan Cross Turismo Turbo S всього на 40 тис.грн дорожче за ліфтбек з такою ж силовою установкою. Незалежно від типу кузова, німецькі електричні спорткари здатні проїжджати на одному заряді батареї 380-450 км. Раніше ми протестували Taycan Cross Turismo в версії 4S.

Volvo: дві моделі

Volvo XC40 Recharge

Компанія Volvo 2021 році вивела на український ринок дві моделі – компактний кросовер XC40 Recharge і купеподібний C40 Recharge. Заявлено, що запас ходу у ХС40 становить 418 км, а у С40 – 444 км. Ціни на XC40 стартують з позначки в 1 486 869 грн, купеподібний С40 оцінили трохи дорожче – як мінімум, в 1 643 896 грн. Обидві моделі оснащені парою електромоторів сумарною потужністю в 408 к.с.

Перше знайомство РБК-Україна Авто з Volvo XC40 Recarge відбулося влітку на їздовій українській презентації (фото внизу), а незабаром очикуйте на повноцінний тест-драйв.

Що принесе 2022 рік? Багато українських імпортерів анонсують чергові електричні новинки, тому продажі електрокарів продовжать зростати. Огляди та тест-драйви нових електромобілів в Україні ви зможете одними з перших прочитати на сторінках РБК-Україна Авто.