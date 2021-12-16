Хватит шиковать: названа причина повышения цен на электромобили в Европе

Правительство Великобритании урезало грант при покупке электромобилей для физических лиц на 1000 фунтов стерлингов. Снижение скидки автоматически увеличит конечную цену электрокаров для потребителей. Также одновременно с этим сократилось количество машин, подпадающих под действие специальной скидки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Правительство Великобритании ранее предлагало покупателям электромобилей скидку в размере до 2500 фунтов стерлингов. Теперь максимальный дисконт снижен до 1500 фунтов стерлингов. В то же время максимальная розничная цена автомобилей, имеющих право на получение гранта, была снижена с 35 000 до 32 000 фунтов стерлингов.

Этот шаг направлен на максимальную популяризацию электротранспорта, чтобы государственное финансирование получило большее число покупателей электромобилей - хоть и в меньшем размере. С начала года в Великобритании было продано 162 тысячи электромобилей, что на 88,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 10,6% от всех автомобилей, проданных в этом году.

Первоначально на 2021 год правительство выделило 582 миллиона фунтов стерлингов на финансирование этой программы скидок. Скидка не уменьшается только для электромобилей, которые переоборудуются под нужды людей с ограниченными возможностями и легкого коммерческого транспорта. Это уже второе уменьшение скидки за последние два года.

Напомним, что Hyundai представил компактного электрического робота на колесах. Благодаря изменяемой колесной базе одна машинка может выполнять несколько задач.

Ранее мы сообщали, как изменился рынок электромобилей в Украине за 2021 год. Самый доступный электрокар среди представленных в Украине официальными импортерами стоит без малого 35 тысяч долларов.