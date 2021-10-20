Honda показала 200-сильний спортивний седан Civic

Honda представила седан Civic Si. Японський автовиробник називає новинку найбільш керованим і швидким Civic Si за всю історію. Новинка запропонована тільки з механічною коробкою передач.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

В гамі Honda Civic нового покоління з'явилася спортивна версія з позначенням Si. В компанії впевнені, що шанувальники марки не помітять зниження потужності на 5 "сил" в порівнянні з попередником. 1,5-літровий бензиновий турбомотор нової Civic Si розвиває 200 к.с. замість 205 к.с. у попередньої моделі. Максимальний крутний момент в 260 Нм залишився на колишньому рівні.

Японські інженери запевняють, що пік крутного моменту досягається на 300 об/хв нижче, ніж це було раніше. Це дозволяє машині жвавіше розганятися в діапазоні 50-150 км/год. При цьому максимальну швидкість і розгінну динаміку від 0 до 100 км/год автовиробник не повідомляє.

Нова шестиступінчаста механічна коробка передач отримала кулісу зі зменшеними на 10 відсотків ходами. Підвіска також була оптимізована: і передня, і задня підвіска стала жорсткішою, ніж у "міського" Civic. Нові стабілізатори поперечної стійкості спереду і ззаду також допомагають мінімізувати крени кузова. Седан спереду оснащений 12,3-дюймовими гальмівними дисками і 11,1-дюймовими гальмівними механізмами ззаду.

Новий Civic Si також отримав спортивну обробку салону. На дев'ятидюймовий сенсорний екран виводиться вся інформація мультимедійної системи, також головний пристрій підтримує бездротову інтеграцію з Apple CarPlay і Android Auto. Акустична система преміум-класу Bose складається з 12 динаміків.

Ціни на Honda Civic Si ще не розкриті, але автовиробник зазначив, що продажі новинки повинні початися до кінця поточного року.

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