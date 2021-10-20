Honda показала 200-сильний спортивний седан Civic

Honda представила седан Civic Si. Японський автовиробник називає новинку найбільш керованим і швидким Civic Si за всю історію. Новинка запропонована тільки з механічною коробкою передач.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.
В гамі Honda Civic нового покоління з'явилася спортивна версія з позначенням Si. В компанії впевнені, що шанувальники марки не помітять зниження потужності на 5 "сил" в порівнянні з попередником. 1,5-літровий бензиновий турбомотор нової Civic Si розвиває 200 к.с. замість 205 к.с. у попередньої моделі. Максимальний крутний момент в 260 Нм залишився на колишньому рівні.
Ціни на Honda Civic Si ще не розкриті, але автовиробник зазначив, що продажі новинки повинні початися до кінця поточного року.
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