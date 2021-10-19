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Перезавантаження Jeep в Україні: нова модельна лінійка і Grand Cherokee як конкурент Toyota Land Cruiser 300

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Вівторок 19 жовтня 2021 15:28
Перезавантаження Jeep в Україні: нова модельна лінійка і Grand Cherokee як конкурент Toyota Land Cruiser 300 Фото: Jeep Wrangler (Широкун Костянтин/ РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Наступного року компанію Jeep на українському ринку чекають серйозні зміни. Новим імпортером стає концерн Stellantis.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Stellantis Україна.

Марка Jeep входить до складу концерну Stellantis поряд з брендами групи PSA (Peugeot, Citroen, DS і Opel), але в даний час продажі американських позашляховиків і кросоверів здійснює незалежних імпортер. Все зміниться з 2022 року, коли Jeep увійде до палітри брендів Stellantis Україна.

Модельний ряд в 2022 році буде складатися з чотирьох моделей: кросоверів Renegade і Compass, а також позашляховиків Grand Cherokee і Wrangler.

Найбільш очікуваним автомобілем на українському ринку, на думку представників імпортера, стане новий Jeep Grand Cherokee, представлений кілька тижнів тому. Машина отримає кілька варіантів силових установок, в тому числі плагін-гібридну модифікацію.

Перезавантаження Jeep в Україні: нова модельна лінійка і Grand Cherokee як конкурент Toyota Land Cruiser 300

В Stellantis Україна впевнені, що новинка складе серйозну конкуренцію Toyota Land Cruiser 300, а по продуктивності та якості оздоблювальних матеріалів зможе дати їй фору. Очевидно, новий Grand Cherokee, коли добереться до України, буде конкурувати з "трехсоткою" й за ціною - час покаже, наскільки виправдане таке позиціонування.

Відзначимо лише, що для Jeep це буде непросте суперництво, оскільки Land Cruiser 300 має на нашому ринку укорінений преміальний статус і не менш стійке коло шанувальників.

Крім серйозно переглянутої модельної лінійки, зміниться і підхід в просуванні американських машин. Так, українське представництво робитиме великий акцент на спільноті шанувальників класичних позашляховиків, а також має намір розширити дилерську мережу. У планах Stellantis Україна до кінця 2022 року мати в арсеналі до десяти дилерських центрів.

Перезавантаження Jeep в Україні: нова модельна лінійка і Grand Cherokee як конкурент Toyota Land Cruiser 300Раніше ми писали, які новинки Peugeot, Citroen, Opel І DS з'являться в Україні в найближчі півроку. Всього чотири бренди збагатять наш ринок на 12 нових моделей.

Також повідомлялося, що найбільший виробник автомобільного пластику вимагає мільйонні компенсації від автовиробників. Брак мікрочіпів змусив їх скорочувати обсяг випуску машин.

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