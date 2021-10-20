Honda показала 200-сильный спортивный седан Civic

Honda представила седан Civic Si. Японский автопроизводитель называет новинку самым управляемым и быстрым Civic Si за всю историю. Новинка предложена только с механической коробкой передач.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.

В гамме Honda Civic нового поколения появилась спортивная версия с обозначением Si. В компании уверены, что поклонники марки не заметят снижения мощности на 5 "сил" в сравнении с предшественником. 1,5-литровый бензиновый турбомотор новой Civic Si развивает 200 л.с. вместо 205 л.с. у предыдущей модели. Максимальный крутящий момент в 260 Нм остался на прежнем уровне.

Японские инженеры уверяют, что пик крутящего момента достигается на 300 об/мин ниже, чем это было раньше. Это позволяет машине резвее разгоняться в диапазоне 50-150 км/ч. При этом максимальную скорость и разгонную динамику от 0 до 100 км/ч автопроизводитель не ссобщает.

Новая шестиступенчатая ​​механическая коробка передач получила кулису с уменьшенными на 10 процентов ходами. Подвеска также была оптимизирована: и передняя, и задняя подвеска стала жестче, чем у "городского" Civic. Новые стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади также помогают минимизировать крены кузова. Седан спереди оснащен 12,3-дюймовыми тормозными дисками и 11,1-дюймовыми тормозными механизмами сзади.

Новый Civic Si также получил спортивную отделку салона. На девятидюймовый сенсорный экран выводится вся информация мультимедийной системы, также головное устройство поддерживает беспроводную интеграцию с Apple CarPlay и Android Auto. Акустическая система премиум-класса Bose состоит из 12 динамиков.

Цены на Honda Civic Si еще не раскрыты, но автопроизводитель отметил, что продажи новинки должны начаться до конца текущего года.

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Напомним, что Jeep в Украине сменил импортера. В следующем году компанию Jeep на украинском рынке ждут серьезные перемены.