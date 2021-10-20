Honda показала 200-сильный спортивный седан Civic

Honda представила седан Civic Si. Японский автопроизводитель называет новинку самым управляемым и быстрым Civic Si за всю историю. Новинка предложена только с механической коробкой передач.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.
В гамме Honda Civic нового поколения появилась спортивная версия с обозначением Si. В компании уверены, что поклонники марки не заметят снижения мощности на 5 "сил" в сравнении с предшественником. 1,5-литровый бензиновый турбомотор новой Civic Si развивает 200 л.с. вместо 205 л.с. у предыдущей модели. Максимальный крутящий момент в 260 Нм остался на прежнем уровне.
Цены на Honda Civic Si еще не раскрыты, но автопроизводитель отметил, что продажи новинки должны начаться до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина. Если компания не решит проблему с дефицитом полупроводников в ближайшие две-три недели, то заводы не смогут запуститься до конца 2021 года.
Напомним, что Jeep в Украине сменил импортера. В следующем году компанию Jeep на украинском рынке ждут серьезные перемены.