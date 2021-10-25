Електричний хетчбек Renault 4 отримав прозорий кузов

У рамках святкування 60-річчя класичного Renault 4 автовиробник звернувся до французького дизайнера Матьє Леханнера. В результаті був створений електричний хетчбек з прозорим кузовом. Замість заднього ряду крісел у нього невелике ліжко.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Renault.
Renault 4 за 30 років розійшовся по світу тиражем 8 мільйонів примірників. Концепт-кар Renault Suite №4 побудований на базі Renault 4L, але кузовні елементи в задній частині машини виконані з полікарбонату. Дах електромобіля покритий прозорими сонячними батареями, які допомагають заряджати тяговий акумулятор.
Побачити концепт Renault Suite №4 можна на виставці Maison & Objet в Парижі. З листопада електромобіль переїде в музейне зібрання автовиробника в ательє Renault.
Раніше повідомлялося, що Opel виплатив 65 млн євро за маніпуляціями зі шкідливими викидами. Це дозволило компанії уникнути судового розгляду.