Электрический хэтчбек Renault 4 получил прозрачный кузов

В рамках празднования 60-летия классического Renault 4 автопроизводитель обратился к французскому дизайнеру Матье Леханнеру. В результате был создан электрический хэтчбек с прозрачным кузовом. Вместо заднего ряда кресел у него небольшая кровать.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Renault.
Renault 4 за 30 лет разошелся по миру тиражом 8 миллионов экземпляров. Концепт-кар Renault Suite №4 построен на базе Renault 4L, но кузовные элементы в задней части машины выполнены из поликарбоната. Крыша электромобиля покрыта прозрачными солнечными панелями, которые помогают заряжать батарею.
Увидеть концепт Renault Suite №4 можно на выставке Maison & Objet в Париже. С ноября электромобиль переедет в музейное собрание автопроизводителя в ателье Renault.
Ранее сообщалось, что Opel выплатил 65 млн евро за манипуляциями с вредными выбросами. Это позволило компании избежать судебного разбирательства.