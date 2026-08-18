В Украине заработают 50 новых камер автофиксации: где водителям нужно быть внимательнее

Ранее РБК-Украина разбиралось, можно ли выезжать на перекресток, если впереди образовалась пробка, и почему даже зеленый сигнал светофора не всегда позволяет продолжить движение.

Также мы объясняли, достаточно ли просто притормозить перед знаком STOP и в каких случаях водитель обязан полностью остановиться.