В Украине заработают 50 новых камер автофиксации: где водителям нужно быть внимательнее

В Украине расширяют сеть автоматической фиксации нарушений ПДД. С 20 августа 2026 г. на дорогах заработают 50 новых комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Telegram.
После запуска общее количество комплексов автофиксации в Украине составит 426.
Новые камеры установили как в городах, так и на автомобильных дорогах в разных областях. Больше новых точек появится в Ровенской, Киевской, Львовской и Закарпатье.
Ровно:
Житомир:
Смело:
Черновцы:
Николаев:
Стрый:
Киевская область:
Ровенская область:
Днепропетровская область:
Кировоградская область:
Львовская область:
Волынская область:
Закарпатская область:
Винницкая область:
Житомирская область:
Тернопольская область:
Ивано-Франковская область:
Черкасская область:
Одновременно один из комплексов в Мукачево - на ул. Ивана Франко, 74 – отключили от системы автоматической фиксации.
"Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима. Безопасная скорость - это сохраненные жизни", - подытожил
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