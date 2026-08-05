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Достаточно ли просто притормозить перед знаком STOP: что требуют ПДД

07:15 05.08.2026 Ср
3 мин
Одна распространенная привычка за рулем может обернуться штрафом
aimg Мария Науменко
Достаточно ли просто притормозить перед знаком STOP: что требуют ПДД Фото: знак "Проезд без остановки запрещен" (Getty Images)
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Перед знаком STOP многие водители только притормаживают и продолжают движение. Однако такая привычка может иметь неприятные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Главное:

  • Что означает символ STOP Знак "Проезд без остановки запрещен" обязывает водителя полностью остановить автомобиль.
  • Где нужно остановиться? Если есть стоп-линия – перед ней, а если ее нет – непосредственно перед знаком STOP.
  • За невыполнение требований дорожного знака предусмотрен штраф в размере 340 гривен.Какой штраф грозит?

    Что означает знак STOP

    Знак 2.2 . "Проезд без остановки запрещен" относится к знакам приоритета.

    Его требование однозначно: водителю запрещено проезжать без полной остановки. То есть лишь сбавить скорость перед знаком недостаточно – автомобиль должен полностью остановиться.

    После этого водитель должен дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются по пересекаемой дороге.

    Если под знаком установлена табличка 7.8 "Направление главной дороги" , она показывает, как проходит главная дорога на перекрестке. В таком случае после остановки нужно пропустить транспортные средства, двигающиеся по главной дороге, а также автомобили, приближающиеся справа равнозначной дорогой.

    Где нужно остановиться

    Если перед знаком нанесена стоп-линия (разметка 1.12), автомобиль следует полностью остановить перед ней.

    Если стоп линии нет, остановку необходимо выполнить перед знаком STOP . Только после этого, убедившись, что это безопасно, можно продолжить движение.

    Отдельное требование действует перед нерегулируемыми железнодорожными переездами. Если перед таким переездом установлен знак STOP , водитель также обязан остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии – перед самим знаком.

    Почему просто притормозить недостаточно

    Знак STOP устанавливается в местах, где перед началом движения водитель должен полностью оценить дорожную обстановку и убедиться, что не создаст помех другим участникам дорожного движения.

    Именно поэтому очень медленный проезд без полной остановки считается невыполнением требований этого дорожного знака.

    Какой штраф грозит

    Если водитель проедет знак 2.2 " Проезд без остановки запрещен " без полной остановки, это считается нарушением Правил дорожного движения.

    По части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 340 гривен .

    Ранее РБК-Украина объясняла, нужно ли пропускать перестраиваемый автомобиль и кто имеет преимущество во время такого маневра.

    Также мы рассказывали, можно ли выезжать на перекресток, если впереди образовалась пробка, и почему даже зеленый сигнал светофора не всегда дает право начать движение.

    Кроме того, РБК-Украина разбиралось,нужно ли ждать, пока пешеход полностью перейдет дорогу и что на самом деле требуют Правила дорожного движения.

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