Достаточно ли просто притормозить перед знаком STOP: что требуют ПДД
Перед знаком STOP многие водители только притормаживают и продолжают движение. Однако такая привычка может иметь неприятные последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения и Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Главное:
- Что означает символ STOP Знак "Проезд без остановки запрещен" обязывает водителя полностью остановить автомобиль.
- Где нужно остановиться? Если есть стоп-линия – перед ней, а если ее нет – непосредственно перед знаком STOP.
- За невыполнение требований дорожного знака предусмотрен штраф в размере 340 гривен.Какой штраф грозит?
Что означает знак STOP
Знак 2.2 . "Проезд без остановки запрещен" относится к знакам приоритета.
Его требование однозначно: водителю запрещено проезжать без полной остановки. То есть лишь сбавить скорость перед знаком недостаточно – автомобиль должен полностью остановиться.
После этого водитель должен дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются по пересекаемой дороге.
Если под знаком установлена табличка 7.8 "Направление главной дороги" , она показывает, как проходит главная дорога на перекрестке. В таком случае после остановки нужно пропустить транспортные средства, двигающиеся по главной дороге, а также автомобили, приближающиеся справа равнозначной дорогой.
Где нужно остановиться
Если перед знаком нанесена стоп-линия (разметка 1.12), автомобиль следует полностью остановить перед ней.
Если стоп линии нет, остановку необходимо выполнить перед знаком STOP . Только после этого, убедившись, что это безопасно, можно продолжить движение.
Отдельное требование действует перед нерегулируемыми железнодорожными переездами. Если перед таким переездом установлен знак STOP , водитель также обязан остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии – перед самим знаком.
Почему просто притормозить недостаточно
Знак STOP устанавливается в местах, где перед началом движения водитель должен полностью оценить дорожную обстановку и убедиться, что не создаст помех другим участникам дорожного движения.
Именно поэтому очень медленный проезд без полной остановки считается невыполнением требований этого дорожного знака.
Какой штраф грозит
Если водитель проедет знак 2.2 " Проезд без остановки запрещен " без полной остановки, это считается нарушением Правил дорожного движения.
По части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 340 гривен .
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