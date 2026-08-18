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В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації: де водіям треба бути уважнішими

21:20 18.08.2026 Вт
3 хв
Камери почнуть працювати вже з 20 серпня
aimg Марія Науменко
Фото: камера автоматичної фіксації порушень ПДР (Getty Images)

В Україні розширюють мережу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. З 20 серпня 2026 року на дорогах запрацюють 50 нових комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram.

Після запуску загальна кількість комплексів автофіксації в Україні становитиме 426.

Нові камери встановили як у містах, так і на автомобільних дорогах у різних областях. Найбільше нових точок з'явиться на Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті.

Де встановили нові комплекси

Рівне:

  • вул. Млинівська, 26 - у напрямку вул. Князя Володимира;
  • вул. Київська, 6 - у напрямку вул. Клима Савура;
  • вул. Соборна, 364 - у напрямку вул. Коцюбинського;
  • вул. Захисників Маріуполя, 5 - у напрямку вул. Київської;
  • вул. Романа Шухевича, 2 - у напрямку вул. Богоявленської;
  • вул. Кулика і Гудачека, 10 - у напрямку вул. Млинівської;
  • перехрестя вул. Соборної, В'ячеслава Чорновола та Міцкевича - у напрямку вул. Шопена.

Житомир:

  • вул. Покровська, 21;
  • вул. Покровська, 148-А;
  • вул. Покровська, 187;
  • перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;
  • вул. Чуднівська, 103.

Сміла:

  • перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;
  • перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.

Чернівці:

  • вул. Січових Стрільців, 6;
  • вул. Хотинська, 3.

Миколаїв:

  • перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної.

Стрий:

  • перехрестя вул. Шевченка та вул. Олесницького.

Київська область:

  • 80 км+444 автодороги Н-01 - у напрямку с. Леонівка;
  • 79 км+010 автодороги Н-01 - у напрямку с. Леонівка;
  • 27 км+784 автодороги Р-69 - у напрямку Київської ГЕС;
  • 2 км+817 автодороги Н-07 - у напрямку с. Гоголів;
  • 0 км+459 автодороги М-01-01 - у напрямку Броварів;
  • 21 км+843 автодороги М-07 - у напрямку Києва.

Рівненська область:

  • 322+490 автодороги М-06 - у напрямку с. Колоденка;
  • 299+873 автодороги М-06 - у напрямку Києва;
  • 299+894 автодороги М-06 - у напрямку Рівного;
  • 349+001 автодороги М-06 - у напрямку Рівного;
  • 346+900 автодороги М-06 - у напрямку Рівного.

Дніпропетровська область:

  • 985 км+548 автодороги М-30 - у напрямку Дніпра;
  • 423 км+663 автодороги Н-08 - у напрямку Дніпра.

Кіровоградська область:

  • 784 км+099 автодороги М-30 - у напрямку Олександрії;
  • 619 км+385 автодороги М-30 - у напрямку с. Кринички.

Львівська область:

  • 50 км+620 автодороги М-11 - у напрямку с. Шегині;
  • 110 км+049 автодороги М-09 - у напрямку Львова;
  • 23 км+475 автодороги М-10 - у напрямку с. Новояворівськ.

Волинська область:

  • 72 км+938 автодороги Р-15 - у напрямку Володимира;
  • 155 км+608 автодороги М-19 - у напрямку с. Підгайці;
  • 154 км+741 автодороги М-19 - у напрямку с. Прилуцьке.

Закарпатська область:

  • 229 км+122 автодороги Н-13 - у напрямку Ужгорода;
  • 15 км+826 автодороги Н-09 - у напрямку с. Лалово;
  • 805 км+120 автодороги М-06 - у напрямку Ужгорода;
  • 805 км+120 автодороги М-06 - у напрямку Мукачева.

Вінницька область:

  • 336 км+814 автодороги М-30 - у напрямку с. Вербка;
  • 336 км+906 автодороги М-30 - у напрямку с. Громадське.

Інші області

Житомирська область:

  • 2 км+283 автодороги М-21-01 - у напрямку Житомира.

Тернопільська область:

  • 250 км+096 автодороги М-19 - у напрямку с. Великі Млинівці.

Івано-Франківська область:

  • 4 км+482 автодороги Н-18 - у напрямку Івано-Франківська.

Черкаська область:

  • 192 км+446 автодороги Н-16 - у напрямку с. Легедзине;
  • 530 км+055 автодороги М-30 - у напрямку с. Мала Севастянівка.

Водночас один із комплексів у Мукачеві - на вул. Івана Франка, 74 - відключили від системи автоматичної фіксації.

"Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Безпечна швидкість - це збережені життя", - підсумував

Раніше РБК-Україна розбиралося, чи можна виїжджати на перехрестя, якщо попереду утворився затор, і чому навіть зелений сигнал світлофора не завжди дозволяє продовжити рух.

Також ми пояснювали, чи достатньо просто пригальмувати перед знаком STOP, та в яких випадках водій зобов'язаний повністю зупинитися.

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