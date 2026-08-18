В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації: де водіям треба бути уважнішими

Раніше РБК-Україна розбиралося, чи можна виїжджати на перехрестя, якщо попереду утворився затор, і чому навіть зелений сигнал світлофора не завжди дозволяє продовжити рух.

Також ми пояснювали, чи достатньо просто пригальмувати перед знаком STOP, та в яких випадках водій зобов'язаний повністю зупинитися.