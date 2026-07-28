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Пешеход еще не ступил на "зебру": обязан ли водитель остановиться

07:15 28.07.2026 Вт
3 мин
Одно правило ПДД в этой ситуации водители часто трактуют неправильно
aimg Мария Науменко
Фото: пешеходы переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу (Getty Images)

Пешеход еще не шагнул на "зебру", но уже ждет у перехода. Именно в такой ситуации водители чаще сомневаются, нужно ли останавливаться.

Главное:

  • Когда водитель должен остановиться. Сам по себе факт, что пешеход стоит у "зебры", не обязывает водителя останавливаться. В то же время он должен снизить скорость и при необходимости дать дорогу.

  • Что значит "дать дорогу". Если из-за движения автомобиля пешеход будет вынужден сменить скорость, направление движения или отказаться от перехода, водитель должен остановиться.

  • Или штраф грозит. За непредоставление пешехода предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 122 КУоАП.

Когда водитель должен остановиться

Пункт 18.1 ПДД обязывает водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

То есть сам по себе факт, что человек стоит у "зебры", еще не означает, что водитель должен немедленно остановиться.

В то же время решающим является не то, ступил ли пешеход на переход, а то, заставят ли действия водителя пешехода ждать, изменить скорость или отказаться от перехода. Если такая ситуация возникает, водитель должен дать дорогу.

Что значит "дать дорогу"

В пункте 1.10 ПДД указано, что "дать дорогу" означает не продолжать движение или не выполнять маневр, если из-за этого другой участник дорожного движения, имеющий преимущество, будет вынужден изменить скорость, направление движения или принять другие меры для избежания опасности.

Другими словами:

  • если пешеход только стоит у перехода и действия автомобиля не создают для него препятствия или опасности, автоматической обязанности останавливаться нет ;

  • если из-за движения автомобиля пешеход будет вынужден ждать, сменить скорость или отказаться от перехода, водитель должен дать ему дорогу .

Именно поэтому, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, следует заранее сбавлять скорость и быть готовым остановиться, если этого потребует дорожная ситуация.

Какой штраф грозит

Если водитель не предпочтет пешеходу, который уже переходит дорогу или начал выходить на нерегулируемый пешеходный переход, это считается нарушением ПДД.

За такое нарушение часть 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 340 гривен .

Ранее РБК-Украина объясняла,нужно ли водителям уступать дорогу отъезжающему от остановки автобусу и в каких случаях это является обязанностью по Правилам дорожного движения.

Также мы рассказывали, когда водителям разрешено двигаться по левой полосе и при каких условиях за нарушение этого правила могут быть оштрафованы.

Кроме того, РБК-Украина писало, должен ли пассажир пристегиваться ремнем безопасности и кто будет нести ответственность в случае нарушения этого требования.

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