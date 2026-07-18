Пассажир не пристегнулся: кто действительно заплатит штраф

Непристегнутый пассажир может обернуться штрафом в полтысячи гривен. В то же время, далеко не все знают, кто именно будет отвечать за такое нарушение.

Отвечает ли водитель за пассажира

Если пассажир не пристегнулся ремнем безопасности, многие считают, что ответственность будет нести только он. Однако Правила дорожного движения возлагают обязанности не только на пассажира, но и на водителя .

Согласно пункту 2.3 "в" ПДД , водитель обязан пользоваться ремнем безопасности и не перевозить непристегнутых пассажиров.

То есть, перед началом движения именно водитель должен убедиться, что все в автомобиле пристегнулись.

Какие обязанности имеет пассажир

В то же время и сам пассажир должен соблюдать правила.

Согласно пункту 5.2 "б" ПДД , пассажир транспортного средства, оборудованного ремнями безопасности, обязан пользоваться ими во время поездки.

Другими словами, пристегиваться должны все, кто находится в автомобиле.

Кто получает штраф

За нарушение правил пользования ремнями безопасности предусмотрена ответственность по части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штраф составляет 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен.

Несмотря на то, что ПДД обязывают пассажира пользоваться ремнем безопасности, на практике штраф обычно выписывают водителю. Ведь именно ему запрещено перевозить непристегнутых пассажиров, а отдельной нормы КУоАП, которая прямо устанавливала бы административную ответственность именно пассажира за такое нарушение, нет.

Именно поэтому перед началом поездки следует убедиться, что ремнями безопасности пользуются все находящиеся в салоне.

Кто может не пользоваться ремнями безопасности

Правила дорожного движения предусматривают несколько исключений.

Не пользоваться ремнями безопасности могут:

лица, физиологическое состояние которых делает невозможным использование ремня;

водители и пассажиры оперативных и специальных транспортных средств при выполнении неотложной служебной задачи;

инструкторы по вождению во время учебной езды.

Во всех других случаях ремень безопасности обязателен.